2

Сборные ФНЛ и Медиалиги планируют сыграть в Абхазии в декабре

Планируется матч между сборными ФНЛ и WINLINE Медиалиги в Абхазии в декабре.

Первая лига на данный момент ведет переговоры с клубами о возможности участия их футболистов в товарищеском матче с командой МФЛ.

Вероятным местом проведения называют Абхазию, но окончательное решение будет принято на следующей неделе после того, как найдут спонсора. Ориентировочная дата матча – 5 декабря.

Матч между сборными ФНЛ и Медиалиги должен был пройти в Красноярске в крытом манеже «Енисея» 6 декабря 2024 года, однако игра была отменена из-за организационных сложностей.

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: Metaratings
logoПервая лига
logoWinline Медиалига
Сборная Медиалиги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кузнецов о своем будущем: «Рассматриваю клубы, которые будут претендовать на повышение в классе»
28 октября, 19:15
«Урал» продает 50% акций – по 1000 рублей за штуку. Владелец медиаклуба из Екатеринбурга готов купить
25 октября, 10:37
Защитник «Фанкома» Жекич о дисквалификации команды из FONBET Кубка России: «До этого мы прошли три раунда, и ни у кого вопросов не было»
24 октября, 16:45
Главные новости
Николай Басков пригласил на финал Кубка Медиалиги: «Ребята, а давайте-ка все вместе на футбол! А то этот Азамат никак не угомонится»
41 минуту назадВидео
Sky Club Макана против команды рэпера Словетского, Players Club рэпера Obladaet сыграет с клубом Текилы в Media Basket
сегодня, 09:14
«Самая обсуждаемая тема после «Амкала» в Кубке России. Не хватило международного уровня: Ринго Старра, Сталлоне, Обамы». Воробьев о перформансе ФК «10»
сегодня, 09:06
Олег Монгол пригласил на финал Кубка Медиалиги: «Роднулькины, приходите! Будут все наши – Газдан и Кутуз! Всем Fair Play!»
вчера, 22:15Видео
Медиалига потратила более миллиона долларов на организацию матчей в Москве в 2025 году
вчера, 18:49
Медведева записала приглашение на финал Кубка Медиалиги: «Не подумайте, что Азамат попросил меня и всех, кто записывает подобные видео, это сделать»
вчера, 17:19Видео
Комик Гараев о закрытии хоккейной Медиалиги: «Было ожидаемо, что все развалится»
вчера, 16:04
Зимний Кубок Медиалиги пройдет в начале марта. Вероятное место проведения – Кипр
вчера, 14:02
«Ронда совсем поплыла. Холли ей реально сильно голову пробила». Райзен о словах Раузи о Хабибе
вчера, 12:16
Экс-форвард «Факела» Ивахнов – игрок «Амкала». Нападающий будет поддерживать форму в клубе ближайшие два месяца и сыграет в Суперкубке Медиалиги
вчера, 10:52
Ко всем новостям
Последние новости
«У Сафонова в Париже в Nike не было бутс с железными шипами. Я уже думал отправить ему, но Мотя нашел. Если бы понадобилось, я бы доставил». Спиряков о работе с вратарями
вчера, 19:24
Стогниенко позвал на финал Кубка Медиалиги: «Вася Маврин сказал, что обязательно нужно поболеть за «СиндЕкат»
29 октября, 20:57Видео
ФК «10» или «СиндЕкат» сыграют в следующем розыгрыше Кубка России
29 октября, 17:58
Кузнецов о своем будущем: «Рассматриваю клубы, которые будут претендовать на повышение в классе»
28 октября, 19:15
Николай Осипов: «Пока я в Медиалиге – ставок не будет»
26 октября, 17:40
«Ямаль должен быть наказан за свое отношение к футболу. Сегодня мы поймем: корона у него на голове или макаронины?» Егоров о класико
26 октября, 13:38
Защитник «Фанкома» Жекич о дисквалификации команды из FONBET Кубка России: «До этого мы прошли три раунда, и ни у кого вопросов не было»
24 октября, 16:45
Гендиректор «Акрона» о матче с медиакомандой: «С большим удовольствием сыграли бы. Медиафутбол – популярная история, а мы – молодой, звонкий клуб, который идет в ногу со временем»
23 октября, 09:29
Арсений Логашов: «Уже давно не получаю удовольствия от футбола»
21 октября, 18:46
Померко покинул СКА из-за конфликта с Карякой. Главному тренеру не понравилось, что хавбек высказал претензии защитнику команды в перерыве матча с «БроукБойз»
15 октября, 10:16