Сборные ФНЛ и Медиалиги планируют сыграть в Абхазии в декабре

Планируется матч между сборными ФНЛ и WINLINE Медиалиги в Абхазии в декабре.

Первая лига на данный момент ведет переговоры с клубами о возможности участия их футболистов в товарищеском матче с командой МФЛ.

Вероятным местом проведения называют Абхазию, но окончательное решение будет принято на следующей неделе после того, как найдут спонсора. Ориентировочная дата матча – 5 декабря.

Матч между сборными ФНЛ и Медиалиги должен был пройти в Красноярске в крытом манеже «Енисея» 6 декабря 2024 года, однако игра была отменена из-за организационных сложностей.