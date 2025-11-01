Сборные ФНЛ и Медиалиги планируют сыграть в Абхазии в декабре
Планируется матч между сборными ФНЛ и WINLINE Медиалиги в Абхазии в декабре.
Первая лига на данный момент ведет переговоры с клубами о возможности участия их футболистов в товарищеском матче с командой МФЛ.
Вероятным местом проведения называют Абхазию, но окончательное решение будет принято на следующей неделе после того, как найдут спонсора. Ориентировочная дата матча – 5 декабря.
Матч между сборными ФНЛ и Медиалиги должен был пройти в Красноярске в крытом манеже «Енисея» 6 декабря 2024 года, однако игра была отменена из-за организационных сложностей.
Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: Metaratings
