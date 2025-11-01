  • Спортс
«Хочу, чтобы победил сильнейший, праздник удался и было много зрителей». Кушанашвили обратился к ФК «10» и «СиндЕкату» перед финалом Кубка Лиги

Отар Кушанашвили: хочу, чтобы победил сильнейший.

Шоумен Отар Кушанашвили обратился к ФК «10» и «СиндЕкату» перед финалом Кубка Лиги и заявил, что будет болеть за Азамата Мусагалиева.

«Приветствую грандиозную аудиторию МФЛ. Хотел бы напутствовать обе команды, которые сыграют в финале Кубка Лиги. Я во все глаза следил за тем, как кипела жизнь внутри Медиалиги.

Разговоры о том, что вывеска ФК «10» – «СиндЕкат» скучная, очень обидны для тех, кто с трудом дошел до финала. Это обесценивание чужого труда, а я такое не люблю.

Я знаю и люблю Азамата. Много ли вы знаете людей, которые с чистого листа подняли команду и вывели ее в финал через 6 турниров? Знаю, что он испытывает колоссальное удовлетворение. Я ему желаю победы.

Говоря о ребятах из «СиндЕката», им тоже обидно слышать такие разговоры. При чем тут скукота вывески и название команды? Там живые люди, которые проложили себе путь к финалу. Обе команды достойны аплодисментов.

Не обижая Екатеринбург, который уже заслуживает Гран-при за самый разительный прогресс, я буду болеть за Азамата и некоторых ребят из «Десятки». Но хочу, чтобы победил сильнейший, чтобы праздник удался и было много зрителей.

Я не из тех, кто интересуется статистикой. Главное, что история Медиалиги обогатится новым чемпионом. Меня приятно изумляет, что Медиалига не сбавляет темп благодаря Кортаве и Осипову. Краснодар даже не эквивалент Китаю – он лучше», – сказал шоумен Спортсу’‘.

ФК «10» Азамата Мусагалиева и «СиндЕкат» из Екатеринбурга сыграют в финале Кубка Лиги на стадионе академии ФК «Краснодар» 3 ноября. На финале выступят Amirchik, Олег Майами и Limba. Начало матча – в 19:00 по московскому времени.

«Десятка» Мусагалиева – впервые в финале! C ударом локтем и спорным пенальти

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
