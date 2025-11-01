Дмитрий Егоров: «Медиафутбол – это футбол и клоуны. Давайте называть вещи своими именами, хоть это и не понравится Азамату, который как раз и выполняет эту функцию»

Дмитрий Егоров: медиафутбол – это футбол и клоуны.

Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров рассказал о подогреве финала Кубка Лиги, ФК «10» и «СиндЕкате».

«Очень сложно подогревать матч, когда команды играют вместе 4 раза за один турнир. Но и «СиндЕкат » еще не научился будоражить умы общественности. Что значит не научился? Они пришли в разогретую среду с кринжовым поведением, хайпожорством, клоуничеством.

А в России сейчас дефицит клоунов. Они пришли в такую среду и сказали, что будут вести себя культурно и не будут поддерживать кринжменов вокруг.

Но вы же оказались внутри этой кринжовой среды. Это как прийти на шоу Азамата «Кстати» и удивляться, что Дорохов шутит про письки. Поэтому, когда видно, что Подберезкин близко к сердцу принимает фразы о том, что финал скучный и неинтересный и что сам «СиндЕкат » – команда скучная, ему не нужно обижаться. Ему нужно жестко вкидывать в ответ. Таков закон шоу-бизнеса и среды, в которую он попал.

Медиафутбол – это футбол и клоуны. Это клоунский футбол. Давайте называть вещи своими именами, хоть это и не понравится Азамату, который как раз и выполняет эту функцию в медийном пространстве», – заявил президент «БроукБойз ».