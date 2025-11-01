  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • Дмитрий Егоров: «Медиафутбол – это футбол и клоуны. Давайте называть вещи своими именами, хоть это и не понравится Азамату, который как раз и выполняет эту функцию»
0

Дмитрий Егоров: «Медиафутбол – это футбол и клоуны. Давайте называть вещи своими именами, хоть это и не понравится Азамату, который как раз и выполняет эту функцию»

Дмитрий Егоров: медиафутбол – это футбол и клоуны.

Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров рассказал о подогреве финала Кубка Лиги, ФК «10» и «СиндЕкате».

«Очень сложно подогревать матч, когда команды играют вместе 4 раза за один турнир. Но и «СиндЕкат» еще не научился будоражить умы общественности. Что значит не научился? Они пришли в разогретую среду с кринжовым поведением, хайпожорством, клоуничеством.

А в России сейчас дефицит клоунов. Они пришли в такую среду и сказали, что будут вести себя культурно и не будут поддерживать кринжменов вокруг.

Но вы же оказались внутри этой кринжовой среды. Это как прийти на шоу Азамата «Кстати» и удивляться, что Дорохов шутит про письки. Поэтому, когда видно, что Подберезкин близко к сердцу принимает фразы о том, что финал скучный и неинтересный и что сам «СиндЕкат» – команда скучная, ему не нужно обижаться. Ему нужно жестко вкидывать в ответ. Таков закон шоу-бизнеса и среды, в которую он попал.

Медиафутбол – это футбол и клоуны. Это клоунский футбол. Давайте называть вещи своими именами, хоть это и не понравится Азамату, который как раз и выполняет эту функцию в медийном пространстве», – заявил президент «БроукБойз».

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: ютуб-канал Дмитрия Егорова
logoВячеслав Подберезкин
logoАзамат Мусагалиев
logoWinline Медиалига
logoБроукБойз
logoWinline Кубок Медиалиги
logoСиндЕкат
logoФК 10
logoДмитрий Егоров
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Николай Басков пригласил на финал Кубка Медиалиги: «Ребята, а давайте-ка все вместе на футбол! А то этот Азамат никак не угомонится»
сегодня, 11:54Видео
«Самая обсуждаемая тема после «Амкала» в Кубке России. Не хватило международного уровня: Ринго Старра, Сталлоне, Обамы». Воробьев о перформансе ФК «10»
сегодня, 09:06
Олег Монгол пригласил на финал Кубка Медиалиги: «Роднулькины, приходите! Будут все наши – Газдан и Кутуз! Всем Fair Play!»
вчера, 22:15Видео
Главные новости
Sky Club Макана против команды рэпера Словетского, клуб Текилы против MDK в Media Basket
сегодня, 14:21Live
Константин Базелюк: «Стану лучшим бомбардиром турнира, скриньте. Либо придется ✂️»
сегодня, 13:09
Николай Басков пригласил на финал Кубка Медиалиги: «Ребята, а давайте-ка все вместе на футбол! А то этот Азамат никак не угомонится»
сегодня, 11:54Видео
Сборные ФНЛ и Медиалиги планируют сыграть в Абхазии в декабре
сегодня, 11:21
«Самая обсуждаемая тема после «Амкала» в Кубке России. Не хватило международного уровня: Ринго Старра, Сталлоне, Обамы». Воробьев о перформансе ФК «10»
сегодня, 09:06
Олег Монгол пригласил на финал Кубка Медиалиги: «Роднулькины, приходите! Будут все наши – Газдан и Кутуз! Всем Fair Play!»
вчера, 22:15Видео
Медиалига потратила более миллиона долларов на организацию матчей в Москве в 2025 году
вчера, 18:49
Медведева записала приглашение на финал Кубка Медиалиги: «Не подумайте, что Азамат попросил меня и всех, кто записывает подобные видео, это сделать»
вчера, 17:19Видео
Комик Гараев о закрытии хоккейной Медиалиги: «Было ожидаемо, что все развалится»
вчера, 16:04
Зимний Кубок Медиалиги пройдет в начале марта. Вероятное место проведения – Кипр
вчера, 14:02
Ко всем новостям
Последние новости
2Drots не сыграют с «Акроном»: «Наш состав не готов для такой игры»
1 минуту назад
«У Сафонова в Париже в Nike не было бутс с железными шипами. Я уже думал отправить ему, но Мотя нашел. Если бы понадобилось, я бы доставил». Спиряков о работе с вратарями
вчера, 19:24
Стогниенко позвал на финал Кубка Медиалиги: «Вася Маврин сказал, что обязательно нужно поболеть за «СиндЕкат»
29 октября, 20:57Видео
ФК «10» или «СиндЕкат» сыграют в следующем розыгрыше Кубка России
29 октября, 17:58
Кузнецов о своем будущем: «Рассматриваю клубы, которые будут претендовать на повышение в классе»
28 октября, 19:15
Николай Осипов: «Пока я в Медиалиге – ставок не будет»
26 октября, 17:40
«Ямаль должен быть наказан за свое отношение к футболу. Сегодня мы поймем: корона у него на голове или макаронины?» Егоров о класико
26 октября, 13:38
Защитник «Фанкома» Жекич о дисквалификации команды из FONBET Кубка России: «До этого мы прошли три раунда, и ни у кого вопросов не было»
24 октября, 16:45
Гендиректор «Акрона» о матче с медиакомандой: «С большим удовольствием сыграли бы. Медиафутбол – популярная история, а мы – молодой, звонкий клуб, который идет в ногу со временем»
23 октября, 09:29
Арсений Логашов: «Уже давно не получаю удовольствия от футбола»
21 октября, 18:46