Николай Басков пригласил на финал Кубка Медиалиги: «Ребята, а давайте-ка все вместе на футбол! А то этот Азамат никак не угомонится»
Николай Басков: давайте-ка все вместе на футбол.
Народный артист России Николай Басков пригласил на финал WINLINE Кубка Медиалиги.
«Ребята, а давайте-ка все вместе на футбол 3 ноября в Краснодаре! А то этот Азамат никак не угомонится», – сказал Басков.
Ранее приглашения на финал Кубка Лиги записали Артем Дзюба, Валерий Карпин, Филипп Киркоров, Гарик Харламов, Джиган и другие.
ФК «10» Азамата Мусагалиева и «СиндЕкат» из Екатеринбурга сыграют в финале Кубка Лиги на стадионе академии ФК «Краснодар» 3 ноября. На финале выступят Amirchik, Олег Майами и Limba. Начало матча – в 19:00 по московскому времени.
Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: Телеграм-канал ФК «10»
