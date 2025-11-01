  • Спортс
Николай Басков пригласил на финал Кубка Медиалиги: «Ребята, а давайте-ка все вместе на футбол! А то этот Азамат никак не угомонится»

Николай Басков: давайте-ка все вместе на футбол.

Народный артист России Николай Басков пригласил на финал WINLINE Кубка Медиалиги.

«Ребята, а давайте-ка все вместе на футбол 3 ноября в Краснодаре! А то этот Азамат никак не угомонится», – сказал Басков.

Ранее приглашения на финал Кубка Лиги записали Артем Дзюба, Валерий Карпин, Филипп Киркоров, Гарик Харламов, Джиган и другие. 

ФК «10» Азамата Мусагалиева и «СиндЕкат» из Екатеринбурга сыграют в финале Кубка Лиги на стадионе академии ФК «Краснодар» 3 ноября. На финале выступят Amirchik, Олег Майами и Limba. Начало матча – в 19:00 по московскому времени.

«Десятка» Мусагалиева – впервые в финале! C ударом локтем и спорным пенальти

