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  • Осипов об игре «Амкала» медийным составом в Кубке России: «Про «Квант» так часто никогда не писали за весь год. Насколько сильно это обсуждается, в любом случае – привлечение внимания к турниру»
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Осипов об игре «Амкала» медийным составом в Кубке России: «Про «Квант» так часто никогда не писали за весь год. Насколько сильно это обсуждается, в любом случае – привлечение внимания к турниру»

Николай Осипов высказался об идее «Амкала» сыграть медийными в Кубке России.

– Как ты относишься к перфомансу «Амкала» в Фонбет Кубке России?

– Я болею за медиакоманды в Кубке России так же, как это делаю, когда наши команды играют в еврокубках. Я хочу побед. Я хочу радоваться победам. Я победу воспринимаю как свою собственную. Хочу, чтобы как можно дальше наши команды проходили.

Здесь очень простая история. Давайте опишем правила, по которым мы будем принимать участие в этом турнире. Если вы хотите, чтобы команды МФЛ рубились до талого, то дайте возможность, например, поменять «Амкал» на мотивированную по-спортивному «Десятку». У нас нет такой возможности. Если РФС приглашает для привлечения внимания к турниру, то тогда такие перфомансы – это изюминка.

Я не могу дать ответа себе на этот вопрос, потому что тяжело оценивать мнение и позицию РФС. Безусловно, они не хотят, чтобы турнир превращался в посмешище. Тяжело представить Лимбу, играющего целый тайм против профессиональной команды.

РФС не мог предположить три года назад, когда приглашал в Кубок медиакоманды, что мы качественно поднимем уровень футбола, а потом неожиданно скажем, что мы хотим повеселиться.

Сейчас все смотрят и не знают, как это оценивать. Пока это не случится, мы не поймем, хорошо это или плохо.

После этого прецедента мы зададим вопрос РФС о том, как они хотят видеть медиакоманды в своем турнире. Я этот вопрос задам на матчах Кубка России.

То, насколько сильно это сейчас обсуждается, это в любом случае привлечение внимания к той стадии турнира, когда вряд ли кто-нибудь вспомнил бы, что тут играют «Орел», «Квант» или кто-то другой.

Про «Квант» так часто, как в контексте матча с «Амкалом», никогда за весь год не писали. Не потому, что они плохие, а потому, что до этого нет дела. Сейчас только ленивый не берет интервью у руководства «Кванта», только ленивый не вспоминает, что «Квант» играет в Кубке России, – сказал президент WINLINE Медиалиги.

«Амкал» сыграет с «Квантом» в первом раунде Пути Регионов Кубка России 5 августа. Президент медиакоманды Герман Эль Класико заявил, что планирует включить в состав различных знаменитостей. Блогер приглашал сыграть за «Амкал» Александра Овечкина, но хоккеист отказался.

Вилсаком будет вратарем «Амкала» в Кубке России. Каких еще блогеров берут?

«Амкал» сыграет блогерами и рэперами в Кубке России: позвали Шастуна и «Хазяев»

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал Василия Маврина
logoАмкал
logoFONBET Кубок России
logoWinline Медиалига
logoКвант
logoГерман Эль Класико
logoВторая лига Б
logoНиколай Осипов
logoВасилий Маврин
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