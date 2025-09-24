  • Спортс
  Смолов о Глушенкове против «Краснодара»: «Для меня точно лучший игрок матча. Он же не очень любит черновую работу – а в этом матче отрабатывал, не выключался»
Смолов о Глушенкове против «Краснодара»: «Для меня точно лучший игрок матча. Он же не очень любит черновую работу – а в этом матче отрабатывал, не выключался»

Федор Смолов похвалил игру Максима Глушенкова.

Полузащитник «Зенита» забил и отдал голевой пас в матче против «Краснодара» в 9-м туре РПЛ (2:0).

«Для меня он точно лучший игрок матча. Был приятно удивлен. Он же парень, который не очень любит черновую работу, оборонительную – а в этом матче много двигался, опускался, не выключался. Конечно, он не будет отбирать столько мячей, сколько [Вильмар] Барриос, ему это и не надо. Но как он отрабатывал в обороне с точки зрения требований!» – заявил экс-нападающий «Краснодара» в шоу Smol FM.

Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: ВидеоСпортс’‘
