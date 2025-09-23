«БроукБойз» – андердоги матча с «Соколом» из Первой лиги. Медийный клуб выбил из Кубка три команды Второй лиги
«БроукБойз» встретятся с «Соколом» в матче 4-го раунда Пути регионов Фонбет Кубка России.
Ранее медийный клуб выбил из турнира три профессиональные команды – «Орел» (3:2), «Авангард» (2:1) и «Сатурн» (2:0) из Второй лиги.
Букмекеры считают «Сокол» небольшим фаворитом на выход в следующий раунд за 1.66. На проход «Броуков» дают 2.10.
Матч состоится 23 сентября, начало – в 19:30 мск.
У федераций в сотни и тысячи раз меньше денег от букмекеров. Из-за нового фонда: он работает, но не работает
Кто выиграет Лигу чемпионов?2079 голосов
Ливерпуль
ПСЖ
Барселона
Арсенал
Реал
Ман Сити
Кто-то другой
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости