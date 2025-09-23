«БроукБойз» – андердоги матча с «Соколом» из Первой лиги. Медийный клуб выбил из Кубка три команды Второй лиги

«БроукБойз» встретятся с «Соколом» в матче 4-го раунда Пути регионов Фонбет Кубка России.

Ранее медийный клуб выбил из турнира три профессиональные команды – «Орел» (3:2), «Авангард» (2:1) и «Сатурн» (2:0) из Второй лиги.

Букмекеры считают «Сокол» небольшим фаворитом на выход в следующий раунд за 1.66. На проход «Броуков» дают 2.10.

Матч состоится 23 сентября, начало – в 19:30 мск.

У федераций в сотни и тысячи раз меньше денег от букмекеров. Из-за нового фонда: он работает, но не работает