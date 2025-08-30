Отстраненный от футбола Писарский забил дебютный гол за СКА Басты. Клуб разгромил «Добрый Вечер» в 1-м туре Кубка Лиги – 4:0

Владимир Писарский забил дебютный гол за СКА в медиафутболе.

Экс-форвард «Крыльев », «Оренбурга » и «Сочи» отличился в первом туре WINLINE Кубка Лиги против «Добрый Вечер» (4:0).

Форвард выступает за СКА под первым номером с никнеймом на спине – Игрок.

Напомним, комитет по этике РФС отстранил Писарского от футбола на 4 года (3 – условно) по делу о ставках на матч со своим участием. Дисквалификация не распространяется на матчи Медиалиги .

СКА – клуб рэпера Басты, выступающий в Медиалиге. Главный тренер команды – Андрей Каряка . Среди прочих за СКА выступают Денис Глушаков , Зоран Тошич , Кирилл Набабкин .

Писарского забанили на 4 года (3 из них условно) за ставку на свой матч. А что будет с «Сочи»?