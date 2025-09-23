«Уровень Кингс Лиги упал. Прокоп будет в ней суперзвездой». Стример IvZel96 о приглашении россиянина в медиакоманду Жерара Ромеро

Стример IvZel96 заявил, что Прокоп будет звездой в Кингс Лиге Жерара Пике.

Ранее Михаил Прокопьев рассказал, что прошел просмотр в команду Jijantes FC из Кингс Лиги Жерара Пике.

О перспективах Прокопа.

«Он однозначно будет игроком стартового состава. У Jijantes FC всегда была проблема с нападением. Либо пожилые, либо просто настолько крутые, что их скупают для Каталонских лиг».

О клубе.

«Jijantes FC – самая интересная команда Кингс Лиги. Они своеобразный медийный мем. В первом сезоне они не выиграли ни одного матча. Это продолжалось еще половину второго сезона. В итоге настоящий местный волшебник – Маэстро Жоао – проводил обряд в прямом эфире, чтобы снять проклятие.

Самое смешное, что это хоть и не сразу, но помогло. Буквально через пару туров они одержали первую победу, а потом выиграли один из следующих сезонов в доминирующей манере.

Президент Жерар Ромеро – один из главных журналистов Испании и инсайдер по «Барселоне».

О статусе Прокопа в Кингс Лиге.

«Суперзвезда. Уровень Кингс Лиги немного упал, игроков уровня даже низших лиг Испании в Кингс не осталось. Там все уровня второй лиги Каталонии и ниже. Первая лига Каталонии прибыльнее и почетнее Кингс, поэтому оттуда редко уходят», – заявил стример в интервью корреспонденту Спортса’‘.

В 2022 году Прокоп подписал профессиональный контракт с болгарским «Ботевом», однако уже в 2023-м вернулся в Россию и продолжил карьеру в WINLINE Медиалиге . Последним клубом хавбека стала «Альфа-Банка».

Кингс Лига – медиафутбольный турнир экс-защитника «Барселоны» Жерар Пике. У туринра есть шесть филиалов – Испания, Италия, Франция, Германия, Бразилия и Латинская Америка.