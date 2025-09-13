Прокоп прилетел из Барселоны, чтобы сыграть за «Банку» вместе с Нани
Прокоп сыграет за «Альфа-Банку» против «Амкала» в WINLINE Кубке Медиалиги.
Об этом сообщили соцсети «Банки».
Прокоп уехал в Испанию для просмотра в клубах Кингс Лиги, но вернулся чтобы сыграть против «Амкала». В понедельник хавбек отправится обратно в Барсу.
Против «Амкала» за «Банку» сыграет экс-хавбек сборной Португалии и «Манчестер Юнайтед» Нани.
🤯 Нани – в Медиалиге! Сыграет против «Амкала» уже в воскресенье
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телеграм-канал Прокопа
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости