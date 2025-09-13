Прокоп сыграет за «Альфа-Банку» против «Амкала» в WINLINE Кубке Медиалиги.

Об этом сообщили соцсети «Банки».

Прокоп уехал в Испанию для просмотра в клубах Кингс Лиги , но вернулся чтобы сыграть против «Амкала». В понедельник хавбек отправится обратно в Барсу.

Против «Амкала» за «Банку» сыграет экс-хавбек сборной Португалии и «Манчестер Юнайтед» Нани.

🤯 Нани – в Медиалиге! Сыграет против «Амкала» уже в воскресенье