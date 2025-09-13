0

Прокоп прилетел из Барселоны, чтобы сыграть за «Банку» вместе с Нани

Прокоп сыграет за «Альфа-Банку» против «Амкала» в WINLINE Кубке Медиалиги.

Об этом сообщили соцсети «Банки».

Прокоп уехал в Испанию для просмотра в клубах Кингс Лиги, но вернулся чтобы сыграть против «Амкала». В понедельник хавбек отправится обратно в Барсу.

Против «Амкала» за «Банку» сыграет экс-хавбек сборной Португалии и «Манчестер Юнайтед» Нани.

🤯 Нани – в Медиалиге! Сыграет против «Амкала» уже в воскресенье

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телеграм-канал Прокопа
logoWinline Медиалига
logoАльфа-Банка
logoНани
logoПрокоп
возможные трансферы
logoWinline Кубок Медиалиги
logoКингс Лига
logoАмкал
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
СКА зарубится с Fight Nights, «Эгриси» встретятся с «Титаном». Расписание Кубка Лиги
49 минут назад
200 рублей стоит билет на матч Нани в Медиалиге. Экс-хавбек «МЮ» сыграет за «Альфа-Банку» против «Амкала»
2вчера, 19:49
Нани проставился ящиком пива перед «Альфа-Банкой» из МФЛ. Чемпион Европы прилетел в Москву сегодня ночью
20вчера, 13:36Видео
Слуцкий и Овчинников готовы организовать Прокопу просмотр в клубе ФНЛ
вчера, 09:44
Нани прилетел в Москву, чтобы сыграть за «Альфа-Банку» из Медиалиги
37вчера, 08:16Фото
Главные новости
СКА бьется с Fight Nights в 3-м туре дивизиона претендентов Кубка Лиги
1 минуту назадLive
СКА зарубится с Fight Nights, «Эгриси» встретятся с «Титаном». Расписание Кубка Лиги
49 минут назад
«Титан» обыграл «Эгриси» в серии буллиталити в дивизионе претендентов Кубка Лиги
54 минуты назад
Ари: «Поработаю и буду готов к РПЛ. Пока не лучшая моя форма»
2сегодня, 13:35
Капитан «Альтерона» Матвийчук дисквалифицирован на один матч за оскорбление Дидара по национальному признаку
сегодня, 11:14
«Альтерон» минимально переиграл Chertanovo в первом матче второго раунда дивизиона претендентов Кубка Лиги
сегодня, 10:39
«Матч ТВ» и «Анжи» сыграют в 3-м туре дивизиона претендентов Кубка Лиги
сегодня, 08:45
Дмитрий Егоров: «Броуки» и «Амкал» тянут медиафутбол. Я не увидел поздравлений ни от Азамата, Lit Energy, Lotus и других»
вчера, 20:18
Гасилин о рекорде 70-летнего Медведева: «Его установил великий человек! Александр Иванович – красавчик, этот рекорд никто не побьет!»
46вчера, 16:27
Владислав Радимов: «Вторая лига должна готовить футболистов к РПЛ. А как они там будут выступать, если не способны обыграть ветеранов?»
24вчера, 14:54
Ко всем новостям
Последние новости
200 рублей стоит билет на матч Нани в Медиалиге. Экс-хавбек «МЮ» сыграет за «Альфа-Банку» против «Амкала»
2вчера, 19:49
Папу Гомес мог сыграть за «Амкал». Клуб хотел подписать аргентинца на Суперкубок Медиалиги в Абу-Даби
4вчера, 18:20
Райзен: «Цель – обыграть команду РПЛ. Не в товарищеских матчах, а в соревновательном формате»
2вчера, 11:28
Слуцкий и Овчинников готовы организовать Прокопу просмотр в клубе ФНЛ
вчера, 09:44
Канчельскис о Фергюсоне в Медиалиге: «Ему оно надо? У него и так своих забот хватает»
611 сентября, 13:38
Осипов о приглашении Роналду в Медиалигу: «Мы близки к тому, чтобы прикоснуться к звездам такого уровня»
611 сентября, 12:36
Ройс стал президентом медиакоманды в немецкой Baller League Подольски
11 сентября, 11:30
Герман Эль Классико о вингере «Салюта» Гагуа, похвалившем «Амкал»: «Надеюсь, у тебя все будет топово в проффутболе. Но если что-то произойдет – ты знаешь, где нас искать»
211 сентября, 10:08
Экс-голкипер владимироского «Торпедо» Марков – игрок «Краснодара». Недавно его выгнали из клуба Второй лиги за интервью перед кубковым матчем с 2Drots
810 сентября, 19:03
«Будет уволен. Ждем завтра в 9 утра у юриста». «Салют» ответил своему нападающему, который дал интервью перед кубковым матчем с «Амкалом»
310 сентября, 16:42