Сторона Писарского обжаловала в CAS отстранение от футбола

Владимир Писарский обжаловал в CAS отстранение от футбола.

Об этом сообщила правовая организация «Алетейя», представляющая интересы форварда.

Напомним, в июле комитет по этике РФС отстранил Писарского от футбола на 4 года (3 – условно), поводом стал перевод другу крупной суммы в долг. Нападающий был осведомлен, что приятель взял у него деньги для ставок на стыковой матч «Сочи» – «Пари НН», в котором сыграл Писарский. Косвенное участие в процессе ставок запрещено по регламенту.

«Сегодня в CAS было направлено Statement of Appeal (заявление об апелляции – Спортс’‘) по делу Владимира Писарского против РФС.

Таким образом, мы с положенный срок обжаловали Решения Апелляционного комитета РФС и Комитета РФС по этике от 07.08.2025 и 03.07.2025 соответственно по применению к футболисту Владимиру Писарскому спортивной санкции в виде отстранения от любой связанной с футбольной деятельностью.

Позднее в CAS будет направлено Appeal Brief (краткое изложение оснований для апелляции – Спортс’‘)», – говорится в сообщении компании.

В настоящий момент Писарский выступает за медийный клуб СКА рэпера Басты. Дисквалификация не распространяется на матчи Медиалиги.