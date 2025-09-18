1

Сторона Писарского обжаловала в CAS отстранение от футбола

Владимир Писарский обжаловал в CAS отстранение от футбола.

Об этом сообщила правовая организация «Алетейя», представляющая интересы форварда.

Напомним, в июле комитет по этике РФС отстранил Писарского от футбола на 4 года (3 – условно), поводом стал перевод другу крупной суммы в долг. Нападающий был осведомлен, что приятель взял у него деньги для ставок на стыковой матч «Сочи» – «Пари НН», в котором сыграл Писарский. Косвенное участие в процессе ставок запрещено по регламенту.

«Сегодня в CAS было направлено Statement of Appeal (заявление об апелляции – Спортс’‘) по делу Владимира Писарского против РФС.

Таким образом, мы с положенный срок обжаловали Решения Апелляционного комитета РФС и Комитета РФС по этике от 07.08.2025 и 03.07.2025 соответственно по применению к футболисту Владимиру Писарскому спортивной санкции в виде отстранения от любой связанной с футбольной деятельностью.

Позднее в CAS будет направлено Appeal Brief (краткое изложение оснований для апелляции – Спортс’‘)», – говорится в сообщении компании.

В настоящий момент Писарский выступает за медийный клуб СКА рэпера Басты. Дисквалификация не распространяется на матчи Медиалиги.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал компании «Алетейя»
logoпремьер-лига Россия
агенты
logoКрылья Советов
logoВладимир Писарский (Сычевой)
logoCAS
медийный футбол
logoСКА Ростов
logoВасилий Вакуленко
logoРФС
Ставки на футбол
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Моуринью о возвращении в «Бенфику»: «Я так же отчаянно хочу победить, как и 25 лет назад. Я стал более зрелым, практически все в футболе вызывает ощущение дежавю»
79 минут назад
Лига чемпионов стартовала! «Барселона» в гостях у «Ньюкасла», «Ман Сити» примет «Наполи», «Байер» против «Копенгагена»
18719 минут назадLive
Угальде забил впервые в сезоне – «Ростову» в Кубке России
719 минут назад
«Спартак» – «Ростов». 1:0 – Угальде забил первый гол в сезоне. Онлайн-трансляция
3526 минут назадLive
Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Спартак» против «Ростова», ЦСКА проиграл «Балтике» по пенальти
86334 минуты назадLive
ЦСКА уступил «Балтике» по пенальти – 9:10. Тороп не забил Кукушкину в серии, а вратарь калининградцев забил ему
12440 минут назад
«Рома», «Интер» и «Милан» по уши в дерьме. «Лацио», может, и не выиграл скудетто, но у нас хотя бы нет таких финансовых проблем». В сеть слили разговор Лотито с фанатом
1846 минут назад
«Реал» подаст новую апелляцию по удалению Хейсена. Клуб обратится в Спортивный административный суд Испании (COPE)
31сегодня, 17:03
Дисквалификация Хейсена осталась в силе. Повторная апелляция «Реала» отклонена
41сегодня, 16:55
Беллингем намерен вернуться к матчу с «Атлетико». Хавбек «Реала» хочет набрать форму, чтобы выйти в старте (As)
4сегодня, 16:48
Ко всем новостям
Последние новости
Хейсен о дисквалификации: «Ошибка признана, но я все равно отстранен – прекрасно для имиджа испанского футбола 🤦🏼‍♂️»
3 минуты назад
У ЦСКА 3 матча без побед подряд. Дальше – «Сочи» в РПЛ
1823 минуты назад
Буффон и Нойер – кто играл с обоими? Раскройте свежие пары в «Комбо»!
24 минуты назадТесты и игры
«Спортинг» – «Кайрат». Сатпаев и Тринкау играют. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
524 минуты назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттифак» Вейналдума уступил «Аль-Таавуну», «Аль-Хилаль» Малкома сыграет в пятницу, «Аль-Наср» Роналду – в субботу
224 минуты назадLive
«Манчестер Сити» – «Наполи». Холанд, Хейлунд, Рейндерс и де Брюйне играют. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
924 минуты назад
«Ньюкасл» – «Барселона». Тонали, Левандовски, Рэшфорд играют. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
2024 минуты назад
«Балтика» одержала первую победу в Кубке после 3 поражений – над ЦСКА по пенальти. В РПЛ у команды Талалаева нет поражений
726 минут назад
«Копенгаген» – «Байер». 1:0 – Йордан Ларссон забил на 9-й. Онлайн-трансляция
631 минуту назадLive
Батраков о Карпине: «Требовательный. Харизматичный. Живой. Запомнились его слова: «Это Зидан? А я – Карпин. Ну и?» В этом весь он»
833 минуты назад