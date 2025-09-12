Писарский мог лично делать ставки, его дело возобновят, сообщил Митрофанов: «Нашли еще объем информации. КДК рассмотрит несколько эпизодов»

Дело Владимира Писарского о ставках будет возобновлено, сообщил Максим Митрофанов.

Напомним, комитет по этике РФС отстранил Писарского от футбола на 4 года (3 – условно) по делу о ставках.

Поводом стал перевод другу крупной суммы в долг. Нападающий был осведомлен, что приятель взял у него деньги для ставок на стыковой матч «Сочи» – «Пари НН», в котором сыграл Писарский. Косвенное участие в процессе ставок запрещено по регламенту.

«После рассмотрения первого дела департаментом защиты игры были вскрыты определенные обстоятельства. Сейчас, насколько я понимаю, в ближайшие дни будут переданы дополнительные материалы в КДК, который рассмотрит несколько эпизодов, когда Писарский, в частности, ставил ставки.

Нашли еще объем информации. В ближайшее время будет рассмотрено в КДК», – сказал Митрофанов.

В настоящий момент Писарский играет за медийный клуб СКА рэпера Басты. Дисквалификация не распространяется на матчи Медиалиги.