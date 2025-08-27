1

«Азамату наплевать на всех – он живет в своем мире». Шама о радости босса ФК «10» от вылета 2Drots

Шама удивился, что Азамат обрадовался поражению 2Drots в FONBET Кубке России.

«Азамат будто в своем мире, ему наплевать на всех. Странно от него слышать, что он радовался поражению.

Я всегда поддерживал медиаклубы в Кубке России. Это то же самое, если бы они играли с «Краснодаром», а я бы говорил: «Да чтобы им кошелку набили!» – и радовался бы этому. Когда они играли с «Краснодаром» и другие матчи вне Медиалиги, я их поддерживал.

А то, что Азамат порадовался – это его позиция, осуждать за это нельзя», – сказал тренер 2Drots.

Напомним, во втором раунде FONBET Кубка России 2Drots уступили «Космосу» (0:1).

В прошлом году в товарищеском матче «Краснодар» – ФК «10» «быки» обыграли медиаклуб со счетом 4:2.

Повторный матч между командами состоится 6 сентября. Начало – в 19:00 (мск). Игра пройдет в Краснодаре на Ozon Арене.

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Стрим Шамы
logoФК 10
logoFONBET Кубок России
товарищеские матчи (клубы)
logoWinline Медиалига
logoАзамат Мусагалиев
logoКраснодар
logoШамиль Курбанов
logo2Drots
