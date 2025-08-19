«Смолов был в шоке от тренировок «Броуков». Он спросил: «Это точно медиафутбол?». Защитник «БроукБойз» Гриня об экс-форварде «Краснодара»

Федор Смолов был шокирован уровнем тренировок медиафутбольного клуба «БроукБойз».

«Готов ли Смолов сыграть матч? Он немножечко был в шоке от наших тренировок. Он пришел, а у нас предыгровая тренировка, нагрузка с весами.

Он посмотрел и спрашивает: «Это точно медиафутбол?». Я говорю: «Сейчас такой современный медиафутбол».

Некоторым кажется, что здесь люди в сандалиях тренируются два раза в неделю и выходят играть на выходных, как в ЛФЛ», – сказал защитник «Броуков».

Также высказался форвард «Амкала» Данила Ежков , недавно перешедший в клуб из «Кубани»: «Я тоже думал, что тут все легко будет. Но мне на тренировках «Амкала » даже тяжелее, чем в проффутболе. Тренер требовательный, тренировки высокоинтенсивные. Мне здесь тяжелее тренироваться, чем когда я был в «Кубани».

Напомним, бывший форвард «Краснодара» сыграет за «БроукБойз » в Фонбет Кубке России против курского «Авангарда » 21 августа в 17:00.

Смолов сыграет за «Броуков» в Кубке России! Чтобы обогнать Аршавина по голам