Идову об игре Смолова за «Броуков» в Кубке России: «Это очень крутая история. Думаю, он сможет забить»

Брайн Идову высказался об игре Федора Смолова за «Броуков» в Фонбет Кубке России.

«Мне безумно интересно, как Смолов сыграет за «БроукБойз » в Кубке России! Я следил за этой историей с момента, как Егоров позвал Федора сыграть. Это очень крутая история.

Для меня лично матч «Броуков» в этом раунде Кубка России будет самым интересным из всех игр медиакоманд. Буду пристально следить за этим матчем. Думаю, Смолов сможет забить! Посмотрим только, сколько именно голов он оформит», – сказал защитник ФК «10».

Напомним, Смолов сыграет за «БроукБойз» в Фонбет Кубке России против курского «Авангарда » 21 августа в 17:00.

Смолов сыграет за «Броуков» в Кубке России! Чтобы обогнать Аршавина по голам