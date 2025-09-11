Смолов о том, что догнал Аршавина по голам: «Круто, но я не считаю себя ровней. Он величайший футболист страны»
Федор Смолов не считает себя ровней Андрею Аршавину.
35-летний нападающий забил за медиафутбольный клуб «БроукБойз» в матче 3-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России против «Леон Сатурн» (2:0).
В «Клубе 100» российских бомбардиров Смолов сравнялся с Андреем Аршавиным (158) и на пять мячей отстает от Александра Мостового (163).
«Аршавин – величайший футболист нашей страны. Наверное, самый талантливый за долгое время, играл топовом уровне.
Сравняться с ним круто, но я не считаю себя ровней. Просто голы», – сказал форвард «БроукБойз» в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.
Аршавин отреагировал на достижение Смолова, сказав, не расстроится, если Федор перегонит его.
1,5 года Смолова в «Сатурне»: занимал 150 евро у тренера на джинсы, издевался после замены, проспал матч
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
