Смолов о том, что догнал Аршавина по голам: «Круто, но я не считаю себя ровней. Он величайший футболист страны»

Федор Смолов не считает себя ровней Андрею Аршавину.

35-летний нападающий забил за медиафутбольный клуб «БроукБойз» в матче 3-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России против «Леон Сатурн» (2:0).

В «Клубе 100» российских бомбардиров Смолов сравнялся с Андреем Аршавиным (158) и на пять мячей отстает от Александра Мостового (163).

«Аршавин – величайший футболист нашей страны. Наверное, самый талантливый за долгое время, играл топовом уровне.

Сравняться с ним круто, но я не считаю себя ровней. Просто голы», – сказал форвард «БроукБойз » в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.

Аршавин отреагировал на достижение Смолова, сказав, не расстроится, если Федор перегонит его.

1,5 года Смолова в «Сатурне»: занимал 150 евро у тренера на джинсы, издевался после замены, проспал матч