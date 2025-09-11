Смолов о тренировках с «Динамо»: «Не разрешили ввиду не самых удачных результатов»

«Динамо» не разрешило Федору Смолову тренироваться с командой.

Форвард планировать потренироваться в расположении бело-голубых, чтобы подготовиться к матчам за медиафутбольный клуб «БроукБойз» в FONBET Кубке России.

– Трансферное окно в России закрывается…

– Так у меня следующий матч с «Соколом». Мы не просто так тренировались с ребятами, чувствую себя своим в коллективе. Хочется продолжать побеждать в Кубке России.

– Вы будете без команды до зимы?

– Посмотрим. Такая вероятность есть. Сейчас буду готовиться с «Броуками».

– Чувствуете здесь себя дядькой?

– Нет такого, а в профессиональном футболе последние два года чувствовал себя так.

– Вы хотели с «Динамо» потренироваться.

– Да, но не разрешили ввиду не самых удачных результатов клуба на сегодняшний день, – сказал форвард «БроукБойз».

