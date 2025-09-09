Семь игроков «Броуков» отравились за два дня до кубкового матча против «Сатурна». Клуб сыграл с КубГУ в Краснодаре 7 сентября

Часть игроков «Броуков» могут пропустить матч FONBET Кубка России c «Сатурном».

7 сентября «БроукБойз» обыграли КубГУ в ответном матче WINLINE Кубка Alma Mater. Матч прошел в Краснодаре , на стадионе академии «Краснодара».

«Когда мне было 8 лет, мы с мамой поехали на море. Она выбрала Дивноморское для отдыха. Сказала, что там самое чистое море и вообще место балдеж. На второй день нахождения в этом прекрасном месте я отравился. Отравился так, что 4 дня не мог встать с кровати. Пил гели и другие средства, но ничего не помогало. Я, естественно, выкарабкался и продолжил жить, но те 4 дня помню до сих пор.



И вот прошло 13 лет, и я вернулся в это чудное (ужасное) место с командой. Итог, вы понимаете: 7 человек в ауте и, возможно, кто-то еще к ним присоединится», – написал президент «Броуков» Райзен.

Также Дмитрий Егоров добавил , что кто-то из игроков попал в больницу: «Нам ##### [конец]: отравилась половина команды. Причем ели все в разных местах. Получается, инфекция, что часто бывает в Краснодарском крае. Кто-то уже в инфекционке».

«Броуки » сыграют против «Леон Сатурна» в третьем раунде Пути регионов Кубка России 11 сентября в 19:30 (Мск). За «БроукБойз» дебютирует экс-форвард «Спартака » и «Краснодара» Ари. Также за клуб вновь сыграет Федор Смолов .

