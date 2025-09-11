Два медийных клуба вышли в 4-й раунд Кубка в одном сезоне впервые в истории – «Броуки» Смолова и «Амкал» с 70-летним Медведевым в составе
Две медиакоманды пробились в 4-й раунд FONBET Кубка России.
Это произошло впервые за все время выступлений медийных клубов в Кубке Страны.
«Амкал» с 70-летним Александром Медведевым в составе в 3-м раунде обыграл «Салют» (2:1).
«БроукБойз» на этой стадии одержали победу над «Леон Сатурн» (2:0). Победный гол забил Федор Смолов, догнавший Андрея Аршавина в рейтинге российских бомбардиров.
В прошлые годы до 4-й стадии добирался максимум один медийный клуб – «Амкалу» это удалось в 2024 году, 2Drots – в 2023-м.
