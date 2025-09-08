Кузнецов о Смолове: «Недоброжелатели говорят, что Федя уже не тот. Но нас он устраивает»

Дмитрий Кузнецов отреагировал на критику в адрес Федора Смолова.

«Смолов не играет в этих турнирах медийных. Он только в Кубке России, где голы идут в зачет «Клуба Григория Федотова».

Недоброжелатели говорят, что Федя уже не тот, но нас он устраивает. И если Смолов забьет большое количество мячей, то мы только рады этому», – сказал главный тренер «БроукБойз ».

Смолов дебютировал в составе «Броуков» в матче 2-го раунда Фонбет Кубка России против «Авангарда » (2:1). В этой игре он забил 157-й гол в зачет «Клуба 100», приблизившись в рейтинге к Андрею Аршавину (158 голов).

Следующим соперником «БроукБойз» в Кубке будет подмосковный «Леон Сатурн ». Игра 3-го раунда пройдет 11 сентября.