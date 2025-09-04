Герман об админе «Десятки», ударившем Маврина: «Хочется избежать дырки в регламенте. А то у нас на следующую игру с ФК «10» новым админом зайдет боец, травмирует соперника, его накажут, а к клубу какие претензии?»

Герман Эль Класико высказался о толчке сотрудника ФК «10» Василия Маврина.

В матче открытия WINLINE Кубка Лиги между «Амкалом» и ФК «10» (1:2) после гола своей команды сотрудник «Десятки» Андрей Клинников выбежал на поле и толкнул в спину игрока «Амкала» Василия Маврина.

«Да просто хочется избежать дырки в регламенте. А то у нас на следующую игру с «Десяткой» новым админом может зайти боец какой-нибудь. Представим вымышленную ситуацию, где он вылетит на поле, нанесет травму игроку команды соперника, и, в случае происшествия, просто накажут его, отстранив от матчей. А к клубу какие претензии?

Согласись, что это тоже неправильно иметь такую опцию, как возможность», – написал президент «Амкала».

Ранее президент Медиалиги Николай Осипов заявил , что Андрей Клинников может быть дисквалифицирован на полгода и более. ФК «10» уже отстранил своего сотрудника от работы в клубе и на мероприятиях МФЛ.

Пожизненный бан в Медиалиге – грозит сотруднику клуба Мусагалиева. Толкнул в спину звезду лиги