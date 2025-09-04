  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • Герман об админе «Десятки», ударившем Маврина: «Хочется избежать дырки в регламенте. А то у нас на следующую игру с ФК «10» новым админом зайдет боец, травмирует соперника, его накажут, а к клубу какие претензии?»
0

Герман об админе «Десятки», ударившем Маврина: «Хочется избежать дырки в регламенте. А то у нас на следующую игру с ФК «10» новым админом зайдет боец, травмирует соперника, его накажут, а к клубу какие претензии?»

Герман Эль Класико высказался о толчке сотрудника ФК «10» Василия Маврина.

В матче открытия WINLINE Кубка Лиги между «Амкалом» и ФК «10» (1:2) после гола своей команды сотрудник «Десятки» Андрей Клинников выбежал на поле и толкнул в спину игрока «Амкала» Василия Маврина.

«Да просто хочется избежать дырки в регламенте. А то у нас на следующую игру с «Десяткой» новым админом может зайти боец какой-нибудь. Представим вымышленную ситуацию, где он вылетит на поле, нанесет травму игроку команды соперника, и, в случае происшествия, просто накажут его, отстранив от матчей. А к клубу какие претензии?

Согласись, что это тоже неправильно иметь такую опцию, как возможность», – написал президент «Амкала».

Ранее президент Медиалиги Николай Осипов заявил, что Андрей Клинников может быть дисквалифицирован на полгода и более. ФК «10» уже отстранил своего сотрудника от работы в клубе и на мероприятиях МФЛ.

Пожизненный бан в Медиалиге – грозит сотруднику клуба Мусагалиева. Толкнул в спину звезду лиги

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoАмкал
logoWinline Медиалига
logoWinline Кубок Медиалиги
logoВасилий Маврин
logoГерман Эль Класико
logoФК 10
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Главные новости
Блогер Макс +100500 с более 10 млн подписчиков снялся в ролике «Альфа-Банки»
7 минут назад
Кузнецов – Чембулатову: «Ты ##### не видишь и ##### не разбираешься!»
55 минут назад
Кержаков об отказе играть за «Амкал»: «По телевизору смотреть интереснее. Я бы сейчас не сыграл так, как хотел бы против профессиональной команды»
2сегодня, 15:26
Сычев готов перейти в «Альфа-Банку»: «Всегда хотел поработать с Овчинниковым»
1сегодня, 12:27
Тарасов – в заявке Fight Nights на Кубок Медиалиги. Это его четвертый клуб в медиафутболе
1сегодня, 10:37
Слуцкий о медиафутболисте Крапе, назвавшем дочь Наоми: «Ну и #####! Наоми Даниловна Крапивникова»
88сегодня, 09:08
«Я Клинникова не оправдываю, но медиафутбол достает многих бесов. Будь судья жестче к Маврину – ничего бы не было». Генич об инциденте в матче «Амкала» и «Десятки»
1вчера, 19:46
Маврин о Панове: «Он привнес яйца каждому футболисту «Амкала» и Герману»
вчера, 17:06
«БроукБойз» объявили о подписании Ари. Форвард сыграет в Кубке России и Медиалиге
9вчера, 15:53
«Этого человека надо убирать». Имай об админе ФК «10», ударившем Маврина
вчера, 13:12
Ко всем новостям
Последние новости
«Сначала пойду в команду Касильяса, потом Агуэро». Прокоп о просмотре в Кингс Лиге
2 сентября, 11:41
Плющенко и Кириллова проиграли OBLADAET и Назаркиной, Текила и Дранец выиграли у Кравца и Крупениной в Лига Ставок Теннисный клуб
131 августа, 20:37
Отстраненный от футбола Писарский забил дебютный гол за СКА Басты. Клуб разгромил «Добрый Вечер» в 1-м туре Кубка Лиги – 4:0
230 августа, 14:20Видео
«Амкал» с 70-летним председателем «Зенита» Медведевым сыграет против «Салюта», «Броуки» – против «Леон Сатурн». Расписание кубковых матчей медиакоманд
226 августа, 12:56
Померко – игрок СКА Басты
524 августа, 16:03
Хавбек «Амкала» Папикян – в символической сборной второго раунда Пути регионов
24 августа, 13:54
Кудряшов о продолжении карьеры: «Пока в 2Drots на полгода. Мне 38 лет, президенты переживают за мой возраст, травмы»
24 августа, 09:52
Шишкин о Смолове: «По игровым качествам соответствует уровню РПЛ. Возраст позволяет играть. Как Дзюба, который наводит порядок в коллективе и приносит результат «Акрону»
222 августа, 11:38
«Переходим на наличку. Вместо «Яндекс.Карт» таксисты используют обычные». Защитник «Авангарда» о жизни в Курске и Орле
922 августа, 10:54
Егоров о пенальти в ворота 2Drots во втором раунде Фонбет Кубка России: «Дротам» уж точно нельзя пенять на судейство»
121 августа, 08:49