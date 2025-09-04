Маврин о Панове: «Он привнес яйца каждому из футболистов «Амкала» и Герману»

Василий Маврин оценил роль Виталия Панова в «Амкале».

«Секрет успехов «Амкала» – в Панове. Он привнес яйца каждому из футболистов, Герману. Несмотря на то, что Герман – большой руководитель, он достаточно мягкий человек. Ему не хватало тренера, который будет закрывать полностью футбол – возьмет на себя ответственность и сделает так, чтобы еще и футболисты взяли ее на себя.

Приходя в «Амкал», Панов сказал: «Нужно проникнуться концепцией и все будет хорошо». И сразу все прониклись. Важно поверить в тренера. Как говорит Николаевич: «Мы делаем только то, что приносит нам результат». Допустим, смотря 2Drots сейчас, я вижу – там не прониклись идеей», – сказал полузащитник «Амкала».

В июле 2024-го Виталий Панов стал главным тренером «Амкала». Вместе с командой он стал чемпионом WINLINE Кубка Медиалиги и МФЛ-6.