От 180 до 230 тысяч рублей получают лидеры «Амкала» без премиальных. Рекордная сумма за всю историю клуба – у Маврина
Герман рассказал, сколько зарабатывают лучшие игроки «Амкала».
«У Прокопа была не самая рекордная зарплата в «Амкале». Больше всего – у Маврина. Прокоп не застал победы «Амкала», даже исходя из премиальных. У нас сейчас футболисты получают такое количество премиальных, которые люди в зарплатах у себя не видели.
В том же Кубке Лиги, который был более конкурентен, чем Медиалига сейчас, где каждый матч был с двойными и тройными премками, потому что ты играл с топами медиафутбола. И были победы одна за одной.
От 180 до 230 – это оклад футболистов, и плюс премки. Если ты получаешь 180 тысяч и больше, значит, ты ###### лидер», – рассказал президент «Амкала».
Источник: ютуб-канал Федоса
