Президент «Амкала» о победе в Медиалиге: «Я ревел прям. Как говорит Макс Данилин, по-мужски поплакал»

Герман Эль Класико высказался о победе в шестом сезоне Winline МФЛ.

«Амкал» в финале в «Лужниках» обыграл «БроукБойз» (2:0).

«Прослезился? Я поревел прям. Как говорит Макс Данилин, по-мужски поплакал.

Пока сложно осознать, что произошло. Это то, ради чего ты наизнанку изворачивался, чтобы это получилось и наконец-то случилось. Я здесь не был ни разу, поэтому проживаю этот момент и кайфую.

Сезон и Кубок Лиги – два разных турнира. Мы получаем квоту в Суперкубок и две квоты в Кубок России. Было бы круто, если бы мы могли одно место разыграть. Отдать «Банке»? Было бы прикольно.

Панов изменил «Амкал»? Он в первую очередь и огромное влияние коллектива.

Побили рекорд посещаемости? Кайф! Вообще сумасшествие. Я думал, будет 22-25 тысяч. Когда увидел биток на нижнем ярусе, я был в ахере», – сказал президент «Амкала» корреспонденту Спортса’’ Екатерине Бурделовой.

«Амкал» впервые выиграл Медиалигу! Исторический трофей: теперь есть вся коллекция титулов