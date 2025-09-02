Гаранин о медиафутболе: «Результаты в Кубке России показывают уровень Медиалиги. У меня очень хорошая работа с серьезными людьми»

Вадим Гаранин оценил уровень WINLINE Медиалиги.

– Не соскучились по работе в профессиональном футболе?

– Начнем с того, что у меня есть работа в Медиалиге, где очень интересно. Поэтому скучать некогда. Хорошо, что работа есть.

Результаты в Кубке России показывают уровень Медийной лиги. Да, безусловно, есть желание работать в ФНЛ и РПЛ, но сейчас у меня очень хорошая и интересная работа с серьезными людьми, которые знают, чего они хотят, – сказал главный тренер Lit Energy.

Lit Energy – клуб блогера Михаила Литвина. В шестом сезоне Медиалиги LE вылетели на стадии 1/4 финала, уступив «СиндЕкату» из Екатеринбурга.

Два клуба Медиалиги пробились в третий раунд FONBET Кубка России. «Амкал» сыграет с «Салютом» из Белгорода, «БроукБойз» встретятся с «Леон Сатурн». Обе игры пройдут 11 сентября.

Гаранин выбивал «Локо» из Кубка и тренировал в РПЛ. Через 2,5 года – в Медиалиге