Экс-защитник «Локо» Живоглядов перешел в Lit Energy блогера Литвина

Дмитрий Живоглядов – игрок Lit Energy из WINLINE Медиалиги.

Клуб объявил о подписании 31-летнего защитника.

Последним профессиональным клубом футболиста стал «Пари НН ». Также защитник выступал за «Локомотив », «Динамо » и «Уфу».

На счету Живоглядова 180 матчей в РПЛ .

Ранее защитник провел один матч за СКА Басты в шестом сезоне МФЛ.

Lit Energy – медиафутбольный клуб блогера Михаила Литвина , участвующий в Медиалиге . Команду возглавляет экс-тренер «Сочи » Вадим Гаранин .

Таблица трансферов медиафутбола