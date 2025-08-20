5

Экс-защитник «Локо» Живоглядов перешел в Lit Energy блогера Литвина

Дмитрий Живоглядов – игрок Lit Energy из WINLINE Медиалиги.

Клуб объявил о подписании 31-летнего защитника.

Последним профессиональным клубом футболиста стал «Пари НН». Также защитник выступал за «Локомотив», «Динамо» и «Уфу».

На счету Живоглядова 180 матчей в РПЛ.

Ранее защитник провел один матч за СКА Басты в шестом сезоне МФЛ.

Lit Energy – медиафутбольный клуб блогера Михаила Литвина, участвующий в Медиалиге. Команду возглавляет экс-тренер «Сочи» Вадим Гаранин.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал Lit Energy
