Экс-защитник «Локо» Живоглядов перешел в Lit Energy блогера Литвина
Дмитрий Живоглядов – игрок Lit Energy из WINLINE Медиалиги.
Клуб объявил о подписании 31-летнего защитника.
Последним профессиональным клубом футболиста стал «Пари НН». Также защитник выступал за «Локомотив», «Динамо» и «Уфу».
На счету Живоглядова 180 матчей в РПЛ.
Ранее защитник провел один матч за СКА Басты в шестом сезоне МФЛ.
Lit Energy – медиафутбольный клуб блогера Михаила Литвина, участвующий в Медиалиге. Команду возглавляет экс-тренер «Сочи» Вадим Гаранин.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал Lit Energy
