Дмитрий Кортава: «Прорабатываем возможность проведения матчей грандов медиафутбола в Абхазии»

Дмитрий Кортава рассказал о работе над проведением матчей WINLINE МФЛ в Сухуме.

«Если «Апсны» пройдет в следующий этап, еще одна игра турнира состоится в Сухуме. В случае, если этого не произойдет, мы прорабатываем возможность проведения матчей грандов медиафутбола в Абхазии. Также мы рассматриваем вариант проведения мини-турнира во время паузы в качестве подготовки команд.

Все игры в Абхазии будут сопровождаться выступлениями артистов, а также различными шоу до начала и во время матча», – сказал технический директор Медиалиги.

Напомним, абхазский клуб «Апсны» дебютировал в Кубке Лиги в домашнем матче против Chertanovo (0:3). Игру посетили 5,5 тысяч человек. Впервые в истории Медиалиги игра прошла в Абхазии – на стадионе «Динамо», который вмещает 4,3 тысячи зрителей, но желающих посетить матч оказалось намного больше, поэтому они смотрели игру за ограждениями или у поля.

