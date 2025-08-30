Chertanovo открыло счет против ФК «Апсны» в Абхазии в 1-м туре Кубка Лиги
ФК «Апсны» встречается с Chertanovo в первом туре WINLINE Кубка Лиги.
Winline Кубок Лиги, 1-й тур
Дивизион претендентов, первые матчи
30 августа, суббота
ФК «Апсны» – Chertanovo – 0:2 (0:0, второй тайм)
Гол: 0:1 – Мельник (38), 0:2 – Мельник (42).
ФК «Апсны»: Кацуба, Асландзия, Хинчагов, Гублия, Тарба, Цвинария, Т. Агрба, Званбая, Тодуа, Кварацхелия, М. Агрба.
Chertanovo: Гусев, Фурман, Захаров, Степанов, Ляхов, Арсланов, Тюменцев, Камышев, Ковальчук, Акжигитов, Агаронян.
Игры дивизиона претендентов проводятся в двухматчевом формате.
Матч проходит в Сухуме в Абхазии.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
