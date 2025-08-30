Матч Медиалиги в Сухуме между «Апсны» и Chertanovo певицы Инстасамки собрал аншлаг. Это первая игра МФЛ в Абхазии
На матч «Апсны» – Chertanovo в WINLINE Кубке Лиги в Сухуме пришел полный стадион.
«Апсны» дебютировал в WINLINE Кубке Лиги матчем против Chertanovo певицы Инстасамки и ее мужа Moneyken. Игру посетило максимальное количество болельщиков.
Матч проходит на стадионе «Динамо» в городе Сухум, Абхазия. Арена вмещает 4300 зрителей.
«Апсны» представляет сборная игроков Суперлиги Абхазии.
Медиалига впервые провела матч в Абхазии.
Ранее медиакоманды «Амкал» и ФК «10» играли товарищеские матчи против «Апсны» в Сухуме.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Winline Media League
