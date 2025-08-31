«Я бы не согласился за 20 тысяч играть. Вы, че, ########?» Блатов не оценил предложение «Альфа-Банки» Чужому

Виктор Блатов разочарован, что «Банка» предложила Чужому зарплату 20 тысяч рублей.

«Почему я в FC ViBE? Были предложения от «Народной» и ViBE. Оказался здесь. По переговорам больше всех понравились. Тут Михалыч сказал: «Будешь в футбол играть». Где в меня верят – там я и буду.

Не удивило, что не было предложений от «Банки». После ситуации с Чужим уже ничего не удивляет. Мне не понравился момент, что это все было обыграно на камеру. Когда тебе предлагают играть за 20 тыс. рублей, а ты знаешь, что некоторые люди приезжают за 15+15. С моей стороны – немного неприятно. Но не сказал бы, что это жесткое оскорбление.

Я бы не согласился за 20 тыс. играть. Вы, че, ######## [с ума сошли]? Чуж ответил правду, что лучше курьером или детским тренером пойти работать», – рассказал нападающий FC ViBE в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.

«Альфа-Банка» выпустила ролик, в котором показывала переговоры с новыми Антоном Чужим. В нем клуб предложил бывшему игроку «Амкала» всего 20 тысяч рублей.

Антон просил 150 тысяч, но в ходе переговоров сказал, что согласится и на 100 тысяч.