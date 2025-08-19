Чужой – игрок SD Family. Хавбек выступал за казахстанский клуб в МФЛ-6 и отметился двумя голами

Антон Чужой перешел в SD Family.

«Официально: Антон Чужой – игрок SD Family Media до конца Кубка Лиги. Зарплата не 25 тысяч рублей», – написал президент SD Family Дидар Сыдыкбек.

Чужой подтвердил трансфер: «Контракт еще не подписан, но все идет к этому. На данный момент договорились о подписании до конца Кубка Лиги».

Напомним, хавбек выступал за казахстанский клуб в шестом сезоне WINLINE Медиалиги , отметился двумя голами и голевой передачей.

Ранее Чужой покинул «Амкал », за который выступал семь лет.

