Агент Писарского о переходе в Медиалигу: «Владимир может играть в другой федерации. Но некоторые клубы не хотели рисковать»

Агент Владимира Писарского рассказал о решении перебраться в WINLINE Медиалигу.

Дисквалифицированный нападающий будет выступать в МФЛ за СКА.

«Были разные варианты продолжения карьеры на профессиональном уровне, так как Владимир может играть в другой федерации. Но некоторые клубы не хотели рисковать.

Появился вариант со СКА Ростов , где прекрасный тренер. Вова очень доволен тренировочным процессом. Пока идет рассмотрения дела в CAS, для футболиста важно быть в игровом тонусе.

Плюс это Москва, Писарский там живет и ему комфортно», – сказал агент 29-летнего форварда Алексей Бабырь.

Напомним, комитет по этике РФС отстранил Писарского от футбола на 4 года (3 – условно) по делу о ставках на матч со своим участием. Дисквалификация не распространяется на матчи Медиалиги.

СКА – клуб рэпера Басты, выступающий в Медиалиге. Главный тренер команды – Андрей Каряка. Среди прочих за СКА выступают Денис Глушаков, Зоран Тошич, Кирилл Набабкин.