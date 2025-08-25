Агент Писарского о переходе в Медиалигу: «Владимир может играть в другой федерации. Но некоторые клубы не хотели рисковать»
Дисквалифицированный нападающий будет выступать в МФЛ за СКА.
«Были разные варианты продолжения карьеры на профессиональном уровне, так как Владимир может играть в другой федерации. Но некоторые клубы не хотели рисковать.
Появился вариант со СКА Ростов, где прекрасный тренер. Вова очень доволен тренировочным процессом. Пока идет рассмотрения дела в CAS, для футболиста важно быть в игровом тонусе.
Плюс это Москва, Писарский там живет и ему комфортно», – сказал агент 29-летнего форварда Алексей Бабырь.
Напомним, комитет по этике РФС отстранил Писарского от футбола на 4 года (3 – условно) по делу о ставках на матч со своим участием. Дисквалификация не распространяется на матчи Медиалиги.
СКА – клуб рэпера Басты, выступающий в Медиалиге. Главный тренер команды – Андрей Каряка. Среди прочих за СКА выступают Денис Глушаков, Зоран Тошич, Кирилл Набабкин.