Решающие матчи Кубка Медиалиги пройдут не в Китае. Финал турнира может состоятся в Воронеже или Краснодаре

Николай Осипов объявил, что решающие матчи Кубка Лиги пройдут не в Китае.

«Лига всегда старается прислушиваться к болельщикам и людям, кто являются лидерами мнений, руководителями клубов. И есть здравое зерно, которое звучало от многих, что наши болельщики имеют право лицезреть финальные стадии у себя дома. Своих болельщиков лига порадует, а китайских, возможно, на Суперкубке 22 ноября. Может быть, на зимнем кубке вместо ОАЭ.

Грустно, потому что хотелось показать командам Трэвиса Скотта и самому его увидеть. Для всех получился бы здоровский отпуск. Но надо дать уважение тем ребятам, кто делает лигу той, которой она является. В первую очередь, аудитории.

Многие руководители полностью правы в том, что этот проект должен быть там, где зародился.

Шорт-лист возможных городов, где пройдет финал: Воронеж и Краснодар. На следующую стадию у нас есть «Москвич», скорее всего.

Также нас зовут в Липецк. Но я бы отдавал предпочтение в пользу Воронежа и Краснодара. В понедельник объявим стадион, где пройдет финал», – сказал президент WINLINE Медиалиги .

Напомним, финал Кубка Лиги должен был пройти в Китае в городе Ваньнин, полуфинал – в городе Санья. Эту идею критиковал глава Lit Energy блогер Михаил Литвин: «Китай, вообще ##### не нужен». Также негативно высказывался президент ФК «10» Азамат Мусагалиев: «Мы весь год работаем, чтобы были полные стадионы, а на самый главный матч – отворачиваемся от зрителей».

Ранее сообщалось, что игроки некоторых команд могли пропустить решающие матчи в Китае из-за проблем с документами.