  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • Решающие матчи Кубка Медиалиги пройдут не в Китае. Финал турнира может состоятся в Воронеже или Краснодаре
6

Решающие матчи Кубка Медиалиги пройдут не в Китае. Финал турнира может состоятся в Воронеже или Краснодаре

Николай Осипов объявил, что решающие матчи Кубка Лиги пройдут не в Китае.

«Лига всегда старается прислушиваться к болельщикам и людям, кто являются лидерами мнений, руководителями клубов. И есть здравое зерно, которое звучало от многих, что наши болельщики имеют право лицезреть финальные стадии у себя дома. Своих болельщиков лига порадует, а китайских, возможно, на Суперкубке 22 ноября. Может быть, на зимнем кубке вместо ОАЭ.

Грустно, потому что хотелось показать командам Трэвиса Скотта и самому его увидеть. Для всех получился бы здоровский отпуск. Но надо дать уважение тем ребятам, кто делает лигу той, которой она является. В первую очередь, аудитории.

Многие руководители полностью правы в том, что этот проект должен быть там, где зародился.

Шорт-лист возможных городов, где пройдет финал: Воронеж и Краснодар. На следующую стадию у нас есть «Москвич», скорее всего.

Также нас зовут в Липецк. Но я бы отдавал предпочтение в пользу Воронежа и Краснодара. В понедельник объявим стадион, где пройдет финал», – сказал президент WINLINE Медиалиги.

Напомним, финал Кубка Лиги должен был пройти в Китае в городе Ваньнин, полуфинал – в городе Санья. Эту идею критиковал глава Lit Energy блогер Михаил Литвин: «Китай, вообще ##### не нужен». Также негативно высказывался президент ФК «10» Азамат Мусагалиев: «Мы весь год работаем, чтобы были полные стадионы, а на самый главный матч – отворачиваемся от зрителей».

Ранее сообщалось, что игроки некоторых команд могли пропустить решающие матчи в Китае из-за проблем с документами.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Any Given Thursday
logoКраснодар
logoWinline Медиалига
logoФакел
logoWinline Кубок Медиалиги
logoOzon Арена
logoНиколай Осипов
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Главные новости
Тренер Марокко запросил челлендж на ВАР в матче ЧМ-2025 (U20). В Медиалиге такое правило есть с 1-го сезона – сейчас его тестирует ФИФА
18сегодня, 16:08Видео
«Я три недели лежал и плакал. Приходил к мыслям: «Зачем мы живем? Мы ведь все равно все умрем». Форвард «Амкала» Степански о травме
10сегодня, 13:53
Некит: «Из-за травмы пришлось закончить карьеру, но жизнь заставляет вернуться на поле. 2026-й, жди»
сегодня, 12:39
«Врач использовал обычную дрель Makita – такую же, как для ремонта. Звуки были как на стройке». Сломавший ногу форвард «Амкала» об операции
43сегодня, 11:40
Геркус об игре между сборными России и Медиалиги: «Это бессмысленное занятие. Это то же самое, что матч сборной страны с игроками Второй лиги»
3сегодня, 10:48
Дзюба позвонил и поддержал сломавшего ногу Костюкова из «Амкала»: «В больнице мужики говорили: «Это кого привезли?»
17сегодня, 09:40
Экс-звезда 2Drots Стиль – игрок ФК «Черемуха». Клуб выступает в любительской лиге М11
1сегодня, 08:55
Кудряшов о 2Drots в Кубке России: «Дойти до клубов РПЛ было реально, но не хватило голов»
вчера, 19:45
Форвард «Матч ТВ» Сичкар о просмотре в «Балтике»: «Есть хорошие новости. Думаю, завтра вечером их озвучу»
11вчера, 19:27
До перехода в тульский «Арсенал» Обрывков работал в «Пятерочке». В прошедшем туре Первой лиги он дебютировал за основную команду
15вчера, 18:39
Ко всем новостям
Последние новости
Померко покинул СКА из-за конфликта с Карякой. Главному тренеру не понравилось, что хавбек высказал претензии защитнику команды в перерыве матча с «БроукБойз»
вчера, 10:16
Газинский отказал «Амкалу»: «Если бы предложили то, от чего нельзя отказаться, я бы уже был там»
14 октября, 12:06
Галицкий отдал ФК «10» половину от продажи билетов на прошлогодний матч. Это около 2,5 млн рублей
1110 октября, 13:52
«Скорпион. Рыжий. Подходит». Егоров о новом гендире «Спартака»
56 октября, 10:23
Тошич о забитом пенальти: «Писарский взял мяч первым, чтобы они испугались»
25 октября, 19:10
Гол Тошича вывел СКА Басты в полуфинал дивизиона претендентов Кубка Медиалиги
15 октября, 19:06Видео
«Ландакова можно в «Манчестер Сити» продавать». Газдан о вратаре 2Drots, потащившим 2 пенальти за тайм
5 октября, 16:36
Николай Осипов: «Победитель Суперкубка Медиалиги может сыграть с участником основного этапа Лиги чемпионов»
52 октября, 13:11
70-летний Медведев может сыграть за «Амкал» в Медиалиге против команды блогера Литвина
42 октября, 09:40
Яковлев о возвращении грязного времени в Медиалиге: «Не хочется возвращаться в проффутбол. У нас есть своя ниша»
21 октября, 19:54