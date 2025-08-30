СКА разгромил «Добрый Вечер» в первом туре Кубка Лиги. За команду Басты забил отстраненный из РПЛ Писарский
СКА обыграл «Добрый Вечер» в 1-м туре Winline Кубка Лиги.
Первый тур Winline Кубка Лиги
30 августа, суббота
СКА – «Добрый Вечер» – 4:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Фатя (16), 2:0 – Соломатин (21, П), 3:0 – Писарский (30), 4:0 – Чупин (40)
СКА: Бага, Бачо, Массимо, Герчиков, Чупа, Мирзоев, Адис, Помера, Кудря, Злобин, Писарский.
«Добрый Вечер»: Евстафьев, Гапанюк, Фис, Гусаков, Сэм, Паус, Рассохин, Непомнящих, Слесарев, Артемьев, Радченко.
Недавно в СКА из Медиалиги перешел Владимир Писарский.
Нападающий выступал за «Крылья Советов», «Оренбург» и «Сочи».
Напомним, РФС отстранил Писарского от футбола на 4 года (3 – условно) по делу о ставках на матч со своим участием.
Матч проходил в Москве на стадионе «Москвич» (малое поле).
