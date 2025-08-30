СКА разгромил «Добрый Вечер» в первом туре Кубка Лиги. За команду Басты забил отстраненный из РПЛ Писарский

СКА обыграл «Добрый Вечер» в 1-м туре Winline Кубка Лиги.

Первый тур Winline Кубка Лиги

30 августа, суббота

СКА – «Добрый Вечер» – 4:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Фатя (16), 2:0 – Соломатин (21, П), 3:0 – Писарский (30), 4:0 – Чупин (40)

СКА: Бага, Бачо, Массимо, Герчиков, Чупа, Мирзоев, Адис, Помера, Кудря, Злобин, Писарский.

«Добрый Вечер»: Евстафьев, Гапанюк, Фис, Гусаков, Сэм, Паус, Рассохин, Непомнящих, Слесарев, Артемьев, Радченко.

Недавно в СКА из Медиалиги перешел Владимир Писарский.

Нападающий выступал за «Крылья Советов», «Оренбург» и «Сочи».

Напомним, РФС отстранил Писарского от футбола на 4 года (3 – условно) по делу о ставках на матч со своим участием.

Матч проходил в Москве на стадионе «Москвич» (малое поле).

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матча – московское.