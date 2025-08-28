1

Агент отстраненного Писарского о переходе в Медиалигу: «До зимы Владимир останется в СКА»

Агент Владимира Писарского рассказал о планах футболиста.

Дисквалифицированный нападающий будет выступать в WINLINE Медиалиге за СКА рэпера Басты.

«До зимы Вова, скорее всего, останется в Медиалиге, в СКА. Мы уже подписали договор. Варианты были в Беларуси – «Динамо» Минск и другие, но клубы все равно боятся связываться. Мы решили, что нужно просто поддерживать форму.

В СКА прекрасный тренер – Андрей Каряка, в прошлом большой игрок. Писарский всем доволен, там прекрасный тренировочный процесс, плюс будет игровая практика.

Мы будем отстаивать свои права в CAS и надеюсь, что выиграем это дело, тогда будем возвращаться в профессиональный футбол», – сказал агент форварда Алексей Бабырь.

Напомним, комитет по этике РФС отстранил Писарского от футбола на 4 года (3 – условно) по делу о ставках на матч со своим участием. Дисквалификация не распространяется на матчи Медиалиги.

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: «РБ Спорт»
logoВладимир Писарский (Сычевой)
агенты
logoСКА Ростов
logoВасилий Вакуленко
logoпремьер-лига Россия
logoАндрей Каряка
logoWinline Медиалига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Агент Писарского о переходе в Медиалигу: «Владимир может играть в другой федерации. Но некоторые клубы не хотели рисковать»
725 августа, 18:53
Отстраненный от футбола Писарский – игрок СКА Басты. Нападающий сыграет в Кубке Медиалиги
1624 августа, 12:49
Агент отстраненного Писарского: «Если не будет предложений, он может в Медиалиге поиграть»
59 августа, 16:05
Писарский забил за СКА Басты. Дисквалифицированый форвард тренируется с командой Медиалиги
242 августа, 14:39Видео
Главные новости
Хавбек Борисенко стал игроком 2Drots
вчера, 19:25
Азамат об «Альфа-Банке» и «Амкале» в одной группе: «Лига катится в тартарары, просто летит в трубу»
вчера, 18:46
С Кирякова сняли дисквалификацию. В случае рецидива «БроукБойз» отстранят от всех турниров Медиалиги
вчера, 17:57
Хавбека 2Drots Фартуну дисквалифицировали на два матча за удаление в игре с «Космосом»
3вчера, 15:07
Осипов об амнистии Кири: «Возможно его участие в первом матче против 2D. Если «Броуки» снова перейдут черту, это будет их последняя игра»
вчера, 13:06
Пост с поздравлением Кузнецова в телеграм-канале 2Drots собрал тысячу сердечек за 5 минут
1вчера, 12:27Фото
«Надо заявить кого-то из игроков «МЮ» в Кубок России, чтобы они тоже стали профессионалами». Президент «Амкала» о вылете английского клуба из Кубка лиги
4вчера, 10:28
Гама – игрок «Альтерона». Хавбек становился чемпионом МФЛ-4 с «Титаном»
вчера, 08:40
Экс-хавбек 2Drots Биря перешел в SD Family. Хавбек выигрывал Медиалигу в составе «Титана»
27 августа, 20:31
«Эгриси» подписал Звездина в качестве игрока. В 2023-м его признали тренером года в медиафутболе
27 августа, 19:33
Ко всем новостям
Последние новости
«Амкал» с 70-летним председателем «Зенита» Медведевым сыграет против «Салюта», «Броуки» – против «Леон Сатурн». Расписание кубковых матчей медиакоманд
226 августа, 12:56
Померко – игрок СКА Басты
524 августа, 16:03
Хавбек «Амкала» Папикян – в символической сборной второго раунда Пути регионов
24 августа, 13:54
Кудряшов о продолжении карьеры: «Пока в 2Drots на полгода. Мне 38 лет, президенты переживают за мой возраст, травмы»
24 августа, 09:52
Шишкин о Смолове: «По игровым качествам соответствует уровню РПЛ. Возраст позволяет играть. Как Дзюба, который наводит порядок в коллективе и приносит результат «Акрону»
222 августа, 11:38
«Переходим на наличку. Вместо «Яндекс.Карт» таксисты используют обычные». Защитник «Авангарда» о жизни в Курске и Орле
922 августа, 10:54
Егоров о пенальти в ворота 2Drots во втором раунде Фонбет Кубка России: «Дротам» уж точно нельзя пенять на судейство»
121 августа, 08:49
Экс-защитник «Балтики» Дудиев присоединился к Fight Nights
20 августа, 19:31
«А-а-асуждаю оскорбление судей! Вместо достойного принятия поражения – теперь вызов на ковер КДК и штраф». Сибскана о Терехове
20 августа, 18:31
«Все правильно!» Фартуна поддержал Тереха, оскорбившего судей после поражения 2Drots в Кубке
1020 августа, 17:25