Агент отстраненного Писарского о переходе в Медиалигу: «До зимы Владимир останется в СКА»

Агент Владимира Писарского рассказал о планах футболиста.

Дисквалифицированный нападающий будет выступать в WINLINE Медиалиге за СКА рэпера Басты.

«До зимы Вова, скорее всего, останется в Медиалиге, в СКА. Мы уже подписали договор. Варианты были в Беларуси – «Динамо» Минск и другие, но клубы все равно боятся связываться. Мы решили, что нужно просто поддерживать форму.

В СКА прекрасный тренер – Андрей Каряка, в прошлом большой игрок. Писарский всем доволен, там прекрасный тренировочный процесс, плюс будет игровая практика.

Мы будем отстаивать свои права в CAS и надеюсь, что выиграем это дело, тогда будем возвращаться в профессиональный футбол», – сказал агент форварда Алексей Бабырь.

Напомним, комитет по этике РФС отстранил Писарского от футбола на 4 года (3 – условно) по делу о ставках на матч со своим участием. Дисквалификация не распространяется на матчи Медиалиги.