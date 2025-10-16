  • Спортс
  • Тренер Марокко запросил челлендж на ВАР в матче ЧМ-2025 (U20). В Медиалиге такое правило есть с 1-го сезона – сейчас его тестирует ФИФА
Мохамед Уаби использовал карточку челленджа в полуфинале МЧМ.

Главный тренер молодежной сборной Марокко Мохамед Уаби воспользовался карточкой челленджа на 72-й минуте полуфинального матча МЧМ против Франции (1:1, 4:3 – по пенальти).

В первом тайме сборная Марокко также использовала карточку челленджа, благодаря чему был назначен 11-метровый удар, и команда открыла счет в матче.

Бельгийский специалист использовал карточку, которая дает право потребовать у главного арбитра встречи посмотреть видеоповтор эпизода для возможного пересмотра решения. Судья посмотрел повтор эпизода в штрафной сборной Франции на возможное попадание мяча в руку защитнику, но после просмотра повтора не назначил пенальти.

Напомним, ФИФА тестирует систему FVS (Football Video Support), которая позволяет тренерам делать запросы на просмотр видеоповторов.

В WINLINE Медиалиге с первого сезона у команд есть право запросить у арбитра видеопросмотр эпизода.

Также в Медиалиге запрещены добивания после отбитого вратарем пенальти. Международная федерация футбола (ФИФА) планирует внести такое изменение в правило, запретив футболистам добивать мяч в том случае, если его отбил голкипер. Правило предлагается ввести с сезона-2026/27, но для этого необходимо одобрение Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB).

 видео: трансляция «Матч ТВ».

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
