Некит: «Из-за травмы пришлось закончить карьеру, но жизнь заставляет вернуться на поле. 2026-й жди»
Некит вернется на поле в следующем году.
«Когда мы тренировались с командой, то взяли подряд два чемпионства.
К сожалению была травма, с которой пришлось закончить карьеру, но жизнь заставляет вернуться на поле. Пора возвращать чемпионский дух. 2026-й жди», – написал президент 2Drots.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал Некита
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости