Некит: «Из-за травмы пришлось закончить карьеру, но жизнь заставляет вернуться на поле. 2026-й жди»

Некит вернется на поле в следующем году.

«Когда мы тренировались с командой, то взяли подряд два чемпионства.

К сожалению была травма, с которой пришлось закончить карьеру, но жизнь заставляет вернуться на поле. Пора возвращать чемпионский дух. 2026-й жди», – написал президент 2Drots.