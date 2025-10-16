0

Некит: «Из-за травмы пришлось закончить карьеру, но жизнь заставляет вернуться на поле. 2026-й жди»

Некит вернется на поле в следующем году.

«Когда мы тренировались с командой, то взяли подряд два чемпионства.

К сожалению была травма, с которой пришлось закончить карьеру, но жизнь заставляет вернуться на поле. Пора возвращать чемпионский дух. 2026-й жди», – написал президент 2Drots.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал Некита
