Станос – Егорову: «Я сюда приехал, чтобы с тобой пообщаться, а тебя здесь нет. Ты не ##### ли?»

Станос недоволен, что никого из «Броуков» не было на AGT.

Any Given Thursday – флагманское шоу Медиалиги, в котором ведущие и представители команд обсуждают предстоящие матчи.

«Дима Егоров, у меня вопрос. Вы там сидите на тренировках, что-то разбираете. Почему я приехал на AGT, а ты нет? У тебя лишние килограммы в жопе, что ты сюда не смог доехать?

Вы же пели, что лиге надо помогать с контентом, что вы будете приходить, что-то делать. Что-то я тебя не вижу. Какого ### ты на тренировке, а я что? Я тоже у нас в Lit Energy схемы составляю. Но я сюда приехал, чтобы с тобой, #####, пообщаться, а тебя здесь нет. Ты не ##### ли? Это не вкид. Просто задаю вопрос: почему вы сами ####### на то, что лига не делает контент, а вас обоих нет?

Ладно адыгейский [Райзен], он на своей волне. Скоро «Челси» выкупит. Ты то тут останешься, когда он уедет в Англию. Объясните мне, пожалуйста. Хотя ладно, не объясняй, мне #####», – заявил один из руководителей Lit Energy.

Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров ответил Станосу:

«Станос был удивлен, почему представителей «Броуков» не было на AGT и в свойственном стиле сокрушался по этой теме.

Это действительно хороший вопрос. Продюсеры передачи знают, что каждый четверг в 12:00 у «Броуков» важная в недельном цикле тренировка.

А я на этой тренировке даже не президент клуба, а и тренер-менеджер, и джокер-игрок. Какова должность Стаса в «Лит Энерджи» я не знаю, но ни игроком, ни тренером он не является. Вот и пришел.

Дополнительно: если на АГТ было важно участие именно мое, то почему съемки нельзя было перенести на другое время. Если любого из «Броуков», то почему тогда никого не позвали? Вот вопросы.

Шина, Илья Давыдов, Гриня – это лишь малый список из тех, кто не тренируется. Да и разве Кузнецов – не броук?»

Lit Energy сыграют против «Броуков» в полуфинале дивизиона претендентов WINLINE Кубка Лиги.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Any Given Thursday
