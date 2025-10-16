«Я три недели лежал и плакал. Приходил к мыслям: «Зачем мы живем? Мы ведь все равно все умрем». Форвард «Амкала» Степански о травме

Степан Костюков рассказал, как перенес травму, полученную в матче с «Динамо».

Нападающий «Амкала» получил тяжелую травму в товарищеском матче с «Динамо » (3:2) в ноябре прошлого года. У него выявили открытый перелом большой берцовой и малой берцовой костей. Спустя 11 месяцев Костюков вернулся на поле в матче против Lit Energy в WINLINE Кубке Лиги.

«Я три недели лежал и плакал. Приходил к мыслям: «Зачем мы живем? Мы ведь все равно все умрем». Степа Костюков рассказал, как перенес ужасную травму

«В июне я на три недели провалился в эмоциональную яму. Полная апатия, просто лежал и плакал. Приходил к мыслям: «В чем смысл жизни? Зачем мы живем? Мы ведь все равно все умрем». От такого становилось страшно. Заедал стресс сладким и мучным – повезло, что не набрал вес.

Это заметил Герман [президент «Амкала»], предложил помощь. Сначала я отказался, потому что не привык просить. Но скоро стало так плохо, что набрал ему. Герман дал контакт спортивного психолога.

На сеансе работали над грустью. Психолог объяснил, что грустить – нормально, с этим нужно уметь жить. На пару дней мне стало легче, но глобально опыт не понравился. Возможно, потому что общались по видеосвязи – мне было бы комфортнее лично. Вечером перед игрой с Lit Energy я снова общался с психологом – боялся не оправдать ожидания. В частности, Германа, ведь он очень много в меня вложил. Он хорошо меня понимал, потому что тоже ломал ногу – на этом мы сблизились. Сейчас Герман – мой лучший друг», – рассказал форвард «Амкала ».

