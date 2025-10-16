«Врач использовал обычную дрель Makita – такую же, как для ремонта. Звуки были как на стройке». Сломавший ногу форвард «Амкала» об операции

Степан Костюков вспомнил самую тяжелую операцию.

Нападающий «Амкала» получил тяжелую травму в товарищеском матче с «Динамо » (3:2) в ноябре прошлого года. У него выявили открытый перелом большой берцовой и малой берцовой костей. Спустя 11 месяцев Костюков вернулся на поле в матче против Lit Energy в WINLINE Кубке Лиги.

«Всего мне провели четыре операции. В день перелома – собрали кость и поставили спицы. Операция длилась минут 50-60, потому что хирургу не удавалось сложить пазлом отколовшиеся части кости. Помню, как врач выдохнул: «Фух, получилось».

Но самой сложной была вторая операция, она длилась примерно три часа. В большую берцовую кость ставили штифт. Разрезали колено, собственную связку надколенника (она чуть ниже чашечки), просверлили сверху большую берцовую кость и молотком вогнали штифт. Звуки были как на стройке. Врач использовал обычную дрель Makita – такую же, как для ремонта. Я был в сознании, отключали только ноги. Штифт до сих пор в ноге – у врачей нет единого мнения, нужно ли его убирать.

В декабре с коленом появились проблемы. Каждое утро я садился на край кровати и разгибал его. После пяти раз ощущал дикую боль. За 30 дней не мог продвинуться дальше пяти повторов. Врачи убеждали, что все нормально, и дали мазь «Гидрокортизон». Потом мне посоветовали хорошего спортивного доктора из «Родины», он шокировал: «А у тебя собственная связка надколенника порвана, двух сантиметров связки нет».

Поэтому в январе пришлось сшивать связку. Мне повезло с врачом: он без надреза, через три прокола под аппаратом УЗИ сшил связку. Называется EPI-терапия. Через две недели стало легче.

Последняя на данный момент операция была в июле – к этому моменту я уже бегал. Врачи сняли болты, которые фиксировали штифт в ноге. Места, где стояли болты, больше всего болели. Спустя полмесяца стало намного легче», – рассказал форвард «Амкала ».

