С Кирякова сняли дисквалификацию. В случае рецидива «БроукБойз» отстранят от всех турниров Медиалиги

Николай Осипов объявил об амнистии Сергея Кирякова в рамках WINLINE Медиалиги.

«БроукБойз» заключили соглашение с президентом МФЛ Николаем Осиповым, согласно которому клуб отстранят от всех турниров под эгидой лиги, если случится рецидив неподобающего поведения. Об этом глава МФЛ рассказал в шоу Any Given Thursday.

В июне Кирякова раскритиковал Осипова на фоне заявления о возможном исключении «Броуков» из МФЛ после скандала с участием Виталия Дьякова.

«Посчитайте, сколько ошибок вы допустили в МФЛ-6 перед нашей командой! А так, мне без разницы, WINLINE заплатит, Николай, без вариантов! 🤡🤡🤡. Николай, тебя могут послать другие ##### [нафиг] и ##### [зафиг], но ты никогда в жизни не сможешь отстранить людей другого калибра, потому что для тебя это очень выгодно!» – написал тогда защитник «БроукБойз».

Позднее Киряков был пожизненно дисквалифицирован в Медиалиге по решению Осипова.

Бан навсегда – за что так наказали в Медиалиге? Игрок обматерил президента

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: Any Given Thursday
