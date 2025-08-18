«Мне нужны гарантии». Осипов о возможной отмене пожизненного бана игрока «Броуков» Кирякова
Николай Осипов готов обсуждать отмену дисквалификации игрока «БроукБойз» Кири.
«Я неоднократно говорил, что готов идти навстречу. Но я должен точно понимать, что это не будет решением, о котором я пожалею.
Мне нужны гарантии. И если эти гарантии от «Броуков» ключ на ключ, можем разговаривать, как минимум», – сказал президент Winline Медиалиги.
Напомним, что защитник «Броуков» Сергей Киряков недавно раскритиковал президента МФЛ Николая Осипова на фоне заявления о возможном исключении «Броуков» из лиги.
В итоге по решению Осипова Киря был пожизненно дисквалифицирован в МФЛ.
Бан навсегда – за что так наказали в Медиалиге? Игрок обматерил президента
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: ютуб-канал Broke Boys Life
