0

«Мне нужны гарантии». Осипов о возможной отмене пожизненного бана игрока «Броуков» Кирякова

Николай Осипов готов обсуждать отмену дисквалификации игрока «БроукБойз» Кири.

«Я неоднократно говорил, что готов идти навстречу. Но я должен точно понимать, что это не будет решением, о котором я пожалею.

Мне нужны гарантии. И если эти гарантии от «Броуков» ключ на ключ, можем разговаривать, как минимум», – сказал президент Winline Медиалиги.

Напомним, что защитник «Броуков» Сергей Киряков недавно раскритиковал президента МФЛ Николая Осипова на фоне заявления о возможном исключении «Броуков» из лиги.

В итоге по решению Осипова Киря был пожизненно дисквалифицирован в МФЛ.

Бан навсегда – за что так наказали в Медиалиге? Игрок обматерил президента

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: ютуб-канал Broke Boys Life
logoНиколай Осипов
logoБроукБойз
logoWinline Медиалига
logo«Киря» Сергей Киряков
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Wild card в РПЛ – то же самое, что полет на Луну. Невозможно. А в низшие лиги нет смысла спускаться, когда в стране тяжелая экономическая ситуация». Осипов о медийных клубах
59 августа, 08:25
Осипов о медиакомандах в Кубке России: «Все трое пройдут в третий раунд! Скриньте!»
26 августа, 20:44
Раскаяние Дьякова – первое интервью после пожизненного бана
3024 июля, 19:40
«Когда у лиги такой бюджет и матчи в «Лужниках», должна быть субординация. МФЛ пытается стать добрее». Дьяков об Осипове
24 июля, 13:22
Глава Медиалиги о дисквалификации Кирякова: «Я могу ему год выплачивать зарплату. Но он будет отстранен»
23 июля, 13:07
Главные новости
«Амкал» в матче открытия сыграет с ФК «10», «Апсны» встретится с Chertanovo в Абхазии. Расписание 1-го тура Кубка Лиги
6 минут назад
Экс-защитник Lit Energy и Rocket Team Семенов – игрок Fight Nights
сегодня, 14:37
«В обороне поуже, в атаке пошире». Девушка Батракова Подшибякина назначена президентом ФК «Альфа-Банка»
37сегодня, 13:40Фото
«Калуга» продает на аукционе билеты на матч Кубка России с «Амкалом». Стартовая цена на лот с 5 билетами – 5000 рублей
4сегодня, 12:43
«Я #### в рот! Пойду работать физруком за 100 тысяч!» Чужому в «Банке» предложили зарплату 20 тысяч рублей
2сегодня, 10:35
«Альфа-Банка» подписала вратаря Шеплякова и хавбека Дато
сегодня, 09:35
«Не вижу смысла в том, что предлагали в России». Смолов о возможном завершении карьеры
15вчера, 19:09
Экс-форвард «Ромы» Гооге – игрок «Титана»
вчера, 17:33
«Амкал» обыграл CTRL+V, Hoops – Chertanovo. Закончился второй игровой день Уличного Футбола
вчера, 17:07
«Динамо» – абсолютный позор, отстранить на ### всю команду». Кушанашвили о бело-голубых
37вчера, 16:09
Ко всем новостям
Последние новости
Расписание «Кубка фиферов-2025». 17 августа. 2Drots выиграли турнир
сегодня, 15:00Киберспорт
«Заболотный становится российским героем». Гаджиев о нападающем «Спартака»
916 августа, 12:03
«Надо сейчас дожить до 21 августа, а потом и обсудим». Смолов о возможном переходе в «БроукБойз» из Медиалиги
215 августа, 11:23
«Хочется дойти до команд Первой лиги или РПЛ». Кудряшов об амбициях 2Drots в Кубке России
13 августа, 18:55
Смолов приступил к тренировкам с «БроукБойз». Экс-игрок «Краснодара» выступит за медиакоманду в Кубке России
513 августа, 15:07Фото
«Я против wild card в РПЛ для нас. Это было бы нечестно». Вратарь «Амкала» Ушаков о пути в высший дивизион
311 августа, 11:03
«Егор Крид, может, где-то выскочит». 2Drots могут устроить перформанс с медийными игроками в Кубке России
68 августа, 10:40
Вилсаком о любви к «Барселоне»: «До 20 лет я вообще не увлекался футболом. А потом увидел Роналдиньо и понял: «О, этот чувак мне нравится»
137 августа, 18:53
Слон о перфомансе «Амкала» в Кубке России: «Противоречивый инфоповод, но он обернулся плюсом для всех. Даже те, кто был недоволен в РФС, сейчас смотрят на это по-другому»
7 августа, 16:56
Мостовой о хоккейной Медиалиге: «Она интересна, когда играют по нормальным правилам. В футболе кричали, что играют любители, артисты, а там те, кто не пробились по профессионалам»
17 августа, 09:55