«Мне нужны гарантии». Осипов о возможной отмене пожизненного бана игрока «Броуков» Кирякова

Николай Осипов готов обсуждать отмену дисквалификации игрока «БроукБойз» Кири.

«Я неоднократно говорил, что готов идти навстречу. Но я должен точно понимать, что это не будет решением, о котором я пожалею.

Мне нужны гарантии. И если эти гарантии от «Броуков» ключ на ключ, можем разговаривать, как минимум», – сказал президент Winline Медиалиги .

Напомним, что защитник «Броуков» Сергей Киряков недавно раскритиковал президента МФЛ Николая Осипова на фоне заявления о возможном исключении «Броуков» из лиги.

В итоге по решению Осипова Киря был пожизненно дисквалифицирован в МФЛ.

Бан навсегда – за что так наказали в Медиалиге? Игрок обматерил президента