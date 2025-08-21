Смолов остается в «Броуках» и сыграет в 3-м раунде Кубка. Ему осталось забить один гол, чтобы догнать Аршавина в «Клубе 100»

Дмитрий Кузнецов сообщил, что Федор Смолов остается в «БроукБойз».

Бывший нападающий сборной России помог медиафутбольной команде пробиться в 3-й раунд Фонбет Кубка России.

В матче против «Авангарда» (2:1) Смолов в начале второго тайма качнул защитника Илью Мамина и точно пробил в угол.

В «Клубе 100» российских бомбардиров 35-летний форвард с 157 голами отстает на один гол от Андрея Аршавина (158) и на шесть – от Александра Мостового (163).

– Конечно, Смолов сыграет в 3-м раунде Кубка. Он же не просто так сюда приходил. Он пришел побить достижение, до Аршавина остался один гол, до Мостового – четыре (на самом деле – шесть – Спортс’‘). Думаю, что он хочет остаться.

– Если поступит предложение, отпустите?

– Если будет предложение, это даже не обсуждается. Как мы можем его удержать? Препятствовать не будем, это его решение, – передает слова главного тренера «Броуков» корреспондент Спортса’’ Ярослав Сусов.

