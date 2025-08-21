Два из трех медийных клубов пробились в 3-й раунд Фонбет Кубка России. «Амкал» и «Броуки» прошли дальше, 2Drots вылетели
Два медийных клуба продолжат борьбу в 3-м раунде Фонбет Кубка России.
По итогам 2-го раунда дальше пробились «Амкал», обыгравший «Калугу» (1:0), и «БроукБойз», одолевшие курский «Авангард» (2:1).
Выбыли на данной стадии Кубка только 2Drots, которые уступили «Космосу» из Долгопрудного (0:1).
В прошлом году «дроты» и «Броуки» вылетели во 2-м раунде. Остался тогда только «Амкал», который в итоге дошел до 4-го раунда, где уступил «Алании».
В этом сезоне «Амкал» в 3-м раунде сыграет с «Салютом» из Белгорода, «Броуки» – с раменским «Леон Сатурн».
Смолов забил за «Броуков» – в первом же матче! А кто еще из звезд РПЛ играл за медиаклубы?
Мировой рекорд в Кубке России: самый высокий игрок! 226-сантиметровый Подкользин даже почти забил за «Амкал»
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
