«Не ставь его #####!» Кузнецов передал Смолову слова Мостового перед игрой в Кубке

Александр Мостовой просил Дмитрия Кузнецова не выпускать Федора Смолова в Кубке.

Сегодня в Фонбет Кубке России за медийную команду «БроукБойз» сыграет экс-нападающий «Краснодара» и «Динамо» Федор Смолов.

«Вчера поднялись в бар после турнира. Стоим с Мостом. Он спрашивает: «Чего Федя там?»

Я говорю: «Там до Аршавина два гола и до тебя пять». Он сказал: «Не ставь его #####. Дядь, ты #####?» Большой привет тебе передавал», – сказал главный тренер «БроукБойз».

Федору Смолову нужно забить 2 мяча, чтобы догнать Андрея Аршавина (158) в списке лучших бомбардиров российского футбола, и 7, чтобы обогнать Александра Мостового.

Ранее Андрей Аршавин пошутил, что не желает голов Федору Смолову за «БроукБойз».

«Авангард» примет «БроукБойз» во 2-м раунде в FONBET Кубка России.

Начало матча в 17:00 (мск). Игра пройдет в Орле на стадионе «Орел».

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: инстаграм «БроукБойз»
