11

«Это историческое событие». Карпин о предстоящей игре Смолова за «Броуков» в Кубке России

Валерий Карпин назвал «историческим событием» игру Федора Смолова за «Броуков».

Егоров: «Приглашаем хотя бы по телевидению посмотреть, как Федор будет играть».

Смолов: «Не стоит этого делать».

Карпин: «Вы ссылку скиньте. Это же можно как-то по гаджету посмотреть?»

Егоров: «Игру покажут по «Матч ТВ».

Карпин: «Ммм. Ну, это историческое событие – надо посмотреть». 

Напомним, что Федор Смолов сыграет за «БроукБойз» в Фонбет Кубке России.

Президент медиакоманды Дмитрий Егоров предложил Смолову сыграть за его команду в Фонбет Кубке России, чтобы обогнать Андрея Аршавина в списке лучших бомбардиров российского футбола.

Во втором раунде «БроукБойз» сыграют с курским «Авангардом», выступающим во Второй лиге А.

Последним клубом Смолова был «Краснодар», который он покинул после сезона-2024/25. В настоящее время Федор – свободный агент.

«Клуб 100» – рейтинг российских бомбардиров, в котором учитывают голы в профессиональных турнирах. У Смолова 156 голов, у Аршавина – 158.

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: BetBoom Sports
logoFONBET Кубок России
logoWinline Медиалига
logoВалерий Карпин
logoБроукБойз
logoФедор Смолов
logoДмитрий Егоров
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Буду рад, если Смолов присоединится к «Локо». Карпукас о новичке «Броуков»
6вчера, 15:43
Смолов приступил к тренировкам с «БроукБойз». Экс-игрок «Краснодара» выступит за медиакоманду в Кубке России
513 августа, 15:07Фото
Дмитрий Губерниев: «Моя форма позволяет играть в Кубке России, но в таком виде, в каком сегодня медиафутбол, я играть не готов»
1613 августа, 11:24
«В определенных частях тела Аршавина может быть жарко». «БроукБойз» представили Смолова, который сыграет за медиаклуб в Кубке России
5512 августа, 16:30Фото
«Это усиление для команды, но голов я ему не желаю». Аршавин о возможном дебюте Смолова за «Броуков» в Кубке России
410 августа, 17:23
Главные новости
Защитник Fight Nights Матвийчук перешел в «Альтерон». Игроком интересовались «Амкал» и 2Drots
20 минут назад
«Это по-коммунистически». Карпин заявил, что не приводил доводов РФС для совмещения работы с «Динамо»
55вчера, 19:37
Мозгов не сыграет за «Амкал» в Кубке. Медиаклуб приглашал баскетболиста, чтобы он стал самым высоким игроком в истории турнира
25вчера, 18:03
Смолов о лучшем молодом игроке России: «По совокупности проведенного времени и достижений на сегодня – Тюкавин»
33вчера, 17:43
«Буду рад, если Смолов присоединится к «Локо». Карпукас о новичке «Броуков»
6вчера, 15:43
Экс-игрок «Барсы Б» и 2Drots Натхо перешел в FC Vibe
вчера, 15:06
«Говорят, что все русские бухают, – в Чехии льют еще хуже, чем мы. Мотор крякнет столько пить». Ефремов об алкоголе
109вчера, 12:35
«Судья – #######!» Комитет по этике рассмотрит поведение исполнительного директора «Орла», который попросил фанатов зарядить оскорбительную кричалку про арбитра
27вчера, 11:36
Чемпион МФЛ в составе «Титана» Харлам перешел в «Народную Команду»
вчера, 11:05
Корш включил Слона, Шаха и Мазура в топ-3 игроков Медиалиги прямо сейчас
вчера, 09:45
Ко всем новостям
Последние новости
«Хочется дойти до команд Первой лиги или РПЛ». Кудряшов об амбициях 2Drots в Кубке России
13 августа, 18:55
Смолов приступил к тренировкам с «БроукБойз». Экс-игрок «Краснодара» выступит за медиакоманду в Кубке России
513 августа, 15:07Фото
«Я против wild card в РПЛ для нас. Это было бы нечестно». Вратарь «Амкала» Ушаков о пути в высший дивизион
311 августа, 11:03
«Егор Крид, может, где-то выскочит». 2Drots могут устроить перформанс с медийными игроками в Кубке России
68 августа, 10:40
Вилсаком о любви к «Барселоне»: «До 20 лет я вообще не увлекался футболом. А потом увидел Роналдиньо и понял: «О, этот чувак мне нравится»
137 августа, 18:53
Слон о перфомансе «Амкала» в Кубке России: «Противоречивый инфоповод, но он обернулся плюсом для всех. Даже те, кто был недоволен в РФС, сейчас смотрят на это по-другому»
7 августа, 16:56
Мостовой о хоккейной Медиалиге: «Она интересна, когда играют по нормальным правилам. В футболе кричали, что играют любители, артисты, а там те, кто не пробились по профессионалам»
17 августа, 09:55
Осипов о медиакомандах в Кубке России: «Все трое пройдут в третий раунд! Скриньте!»
26 августа, 20:44
«Поддержка сумасшедшая. Я уже забыл, каково это». Фартуна, отыгравший два сезоне в «КАМАЗе», о возвращении в 2Drots
16 августа, 20:16
«Легендарное возвращение!» Тренер 2Drots Смирнов о победном голе Фартуны в Кубке
16 августа, 19:49