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«Когда у лиги такой бюджет и матчи в «Лужниках», должна быть субординация. МФЛ пытается стать добрее». Дьяков об Осипове

Виталий Дьяков высказался об изменениях в WINLINE Медиалиге.

«Медиалига перешла на совершенно другой уровень. Я здесь с первого сезона, помню, как все зарождалось: Николай по-дружески общался со всеми игроками, тренерами, руководителями. Но когда в лиге такие бюджеты, проводятся матчи на «Лужниках», на организацию тратятся огромные деньги, а сам Осипов удостаивается разных наград, логично, что появляется субординация.

Мы видим, что Медиалига пытается уйти от конфликтов и стать добрее. Раньше выбегания на поле и разборки считали чем-то крутым, все знали, что это ненаказуемо. Сейчас мы видим, как лига перестраивается. И я думаю, что это правильно. Хотя все еще нет четкого регламента, как в профессиональном футболе. Когда появится единый свод правил, в котором будет написано, какие наказания можно понести за те или иные действия, будет меньше споров и разногласий», – рассказал Дьяков в интервью Спортсу’‘.

Виталий Дьяков получил пожизненную дисквалификацию в Медиалиге после конфликта с Николаем Осиповым. Позже он покинул «БроукБойз».

Раскаяние Дьякова – первое интервью после пожизненного бана

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoВиталий Дьяков
logoБроукБойз
logoWinline Медиалига
logoНиколай Осипов
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