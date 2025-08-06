Осипов о медиакомандах в Кубке России: «Все трое пройдут в третий раунд! Скриньте!»

Николай Осипов считает, что все медиакоманды выйдут в третий раунд Кубка России.

«Три чемпиона лиги! И все трое будут в 3-м раунде Кубка России!

Скриньте! Спор принимаю тоже», – написал президент WINLINE Медиалиги .

Напомним, все три медийных клуба прошли во 2-й раунд Фонбет Кубка России. В следующем раунде «Амкал» сыграет с «Калугой», «Броуки» – против курского «Авангарда», 2Drots – c «Космосом».

