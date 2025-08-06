Осипов о медиакомандах в Кубке России: «Все трое пройдут в третий раунд! Скриньте!»
Николай Осипов считает, что все медиакоманды выйдут в третий раунд Кубка России.
«Три чемпиона лиги! И все трое будут в 3-м раунде Кубка России!
Скриньте! Спор принимаю тоже», – написал президент WINLINE Медиалиги.
Напомним, все три медийных клуба прошли во 2-й раунд Фонбет Кубка России. В следующем раунде «Амкал» сыграет с «Калугой», «Броуки» – против курского «Авангарда», 2Drots – c «Космосом».
Смолов сыграет за «Броуков» в Кубке России! Чтобы обогнать Аршавина по голам
Прикольно, развеселили 1/256 финала
Плохо, устроили цирк из уважаемого турнира
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал Николая Осипова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости