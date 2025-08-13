Тренер «Амкала» Панов: «Готовы сыграть с «Зенитом». «Краснодар» и ЦСКА после нас взяли трофеи. Обращайтесь»

Виталий Панов заявил о готовности «Амкала» сыграть с «Зенитом».

«Амкал», кстати, только за сыграть с «Зенитом ». Мы готовы к такому матчу.

Вот мы играли с «Краснодаром », а он стал чемпионом. Сыграли с ЦСКА, а они выиграли Суперкубок России.

Так что обращайтесь, кто хочет стать чемпионом или выиграть Кубок России », – сказал главный тренер «Амкала » Панов .

