Тренер «Амкала» Панов: «Готовы сыграть с «Зенитом». «Краснодар» и ЦСКА после нас взяли трофеи. Обращайтесь»
Виталий Панов заявил о готовности «Амкала» сыграть с «Зенитом».
«Амкал», кстати, только за сыграть с «Зенитом». Мы готовы к такому матчу.
Вот мы играли с «Краснодаром», а он стал чемпионом. Сыграли с ЦСКА, а они выиграли Суперкубок России.
Так что обращайтесь, кто хочет стать чемпионом или выиграть Кубок России», – сказал главный тренер «Амкала» Панов.
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Legalbet
