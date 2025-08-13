  • Спортс
  • Тренер «Амкала» Панов: «Готовы сыграть с «Зенитом». «Краснодар» и ЦСКА после нас взяли трофеи. Обращайтесь»
Тренер «Амкала» Панов: «Готовы сыграть с «Зенитом». «Краснодар» и ЦСКА после нас взяли трофеи. Обращайтесь»

Виталий Панов заявил о готовности «Амкала» сыграть с «Зенитом».

«Амкал», кстати, только за сыграть с «Зенитом». Мы готовы к такому матчу.

Вот мы играли с «Краснодаром», а он стал чемпионом. Сыграли с ЦСКА, а они выиграли Суперкубок России.

Так что обращайтесь, кто хочет стать чемпионом или выиграть Кубок России», – сказал главный тренер «Амкала» Панов.

«Амкал» позвал Аршавина и Мозгова на Кубок России – хотят побить 5 рекордов!

 ЦСКА разнес «Амкал» при 12 тысячах на «ВТБ Арене». А Челестини удивился буллитам

«Краснодар» вынес «Амкал»: с пента-триком Мозеса. И Галицким на трибуне

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Legalbet
