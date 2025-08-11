Медведев об игре за «Амкал» в Кубке России: «Я в форме. Зависит от позиции, игрового времени и бонусов»

Александр Медведев оценил предложение «Амкала» сыграть в Фонбет Кубке России.

Медиафутбольный клуб блогера Германа Эль Класико в 1-м раунде Кубка России обыграл «Квант» (3:1), выпустив на поле селебрити не из мира футбола – в их числе певец The Limba и стример Парадеевич, забивший первый гол в матче.

В следующем раунде «Амкал» встретится с «Калугой». Герман заявил , что в этом матче его клуб хочет побить несколько рекордов турнира и всего российского футбола. В частности, «Амкал» хотел бы установить рекорд, выпустив самого возрастного футболиста. В числе возможных вариантов Герман назвал председателя совета директоров «Зенита» Александра Медведева (69 лет).

«Соглашусь ли, если поступит предложение сыграть за «Амкал» в Кубке России? Зависит от позиции, игрового времени и бонусов. Я в форме», – сказал председатель правления «Зенита».

Александр Медведев выходил на поле в составе медиакоманды «Чисто Питер» в рамках WINLINE Медиалиги. Главным тренером ранее был Владислав Радимов, на поле в числе прочих выходили Анатолий Тимощук, Александр Анюков и Павел Погребняк.

